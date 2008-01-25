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Новости медицины и фармацииПолучают ли беременные достаточное количество питательных веществ и витаминов с пищей?

Получают ли беременные достаточное количество питательных веществ и витаминов с пищей?

Опубликовано  11.12.2023

По оценкам экспертов, беременные не получают достаточного количества питательных веществ с современным рационом питания. По прогнозам ученых, недостаток витаминов, микро- и макронутриентов будет усугубляться с переходом на растительную пищу.

В исследовании здоровья будущих матерей из стран с высоким уровнем дохода, включая Великобританию, Новую Зеландию и Сингапур, установлено, что у 90% беременных зафиксирован дефицит ключевых витаминов, необходимых как для их здоровья, так и для развития плода.

Исследование проведено учеными из Университета Саутгемптона (University of Southampton) в сотрудничестве с международными экспертами.

В исследование привлечены 1729 женщин в возрасте 18–38 лет на момент зачатия. Выявлено, что в рационе питания большинства участниц отмечен дефицит питательных веществ, содержащихся в большом количестве в мясе и молочных продуктах, включая витамины B12, B6 и D, фолиевую кислоту и рибофлавин, которые необходимы для развития плода и здоровья матери.

Ведущий автор и профессор эпидемиологии Кит Годфри (Keith Godfrey) из Университета Саутгемптона объяснил, что распространенность дефицита витаминов среди женщин в странах с высоким уровнем экономического развития вызывает серьезную обеспокоенность.

Он добавил, что стремление к уменьшению употребления мяса и молочных продуктов приводит к дефициту питательных веществ у будущих матерей, что может иметь долгосрочные последствия для будущих детей.

В исследовании зафиксировано, что почти у каждой женщины, пытающейся зачать ребенка, был недостаточный уровень одного или нескольких витаминов. Потенциально дефицит витаминов будет усугубляться и выявляться чаще по мере перехода все большего количества людей на растительную диету.

Профессор добавил, что ошибочно полагать, что дефицит питательных веществ затрагивает только население стран с низким экономическим развитием.

В исследовании приняли участие ученые из Центра биомедицинских исследований Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (National Institute for Health and Care Research (NIHR) Biomedical Research Center), Оклендского университета (University of Auckland), Национального университета Сингапура (National University of Singapore) и Агентства по науке, исследованиям и технологиям (Agency for Science, Research and Technology) Сингапура.

В исследовании выявлено, что у 90% женщин отмечали низкий уровень фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов B12 и D на момент зачатия, а также, что у многих из них развился дефицит витамина B6 на поздних сроках беременности.

Соавтор исследования, профессор детской эндокринологии Уэйн Катфилд (Wayne Cutfield) из Оклендского университета, обратил внимание, что, хотя фолиевая кислота необходима женщинам, планирующим зачатие и в период беременности, будущим матерям следует рекомендовать безрецептурные поливитамины для профилактики дефицита питательных веществ. Он также объяснил, что здоровье матери до зачатия и в период беременности напрямую влияет на здоровье ребенка, его физическое развитие на протяжении всей жизни и способность к обучению.

В исследовании PLOS Medicine впервые зафиксировано, что диетические добавки способствуют уменьшению выраженности дефицита витаминов в периоды до зачатия, беременности и кормления грудью.

Доцент Шиао-Ин Чан (Shiao-Yng Chan) из Национального университета Сингапура подчеркнула, что дальнейший переход к рациону питания с меньшим количеством мясных и молочных продуктов будет приводить к широкому распространению дефицита у женщин микро- и макронутриентов, витаминов, необходимых для развития ребенка. Будущим матерям необходимо рекомендовать диетические добавки и давать рекомендации по включению в рацион продуктов, богатых питательными веществами.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.12.2023

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