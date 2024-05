По оценкам экспертов, беременные не получают достаточного количества питательных веществ с современным рационом питания. По прогнозам ученых, недостаток витаминов, микро- и макронутриентов будет усугубляться с переходом на растительную пищу.

В исследовании здоровья будущих матерей из стран с высоким уровнем дохода, включая Великобританию, Новую Зеландию и Сингапур, установлено, что у 90% беременных зафиксирован дефицит ключевых витаминов, необходимых как для их здоровья, так и для развития плода.

Исследование проведено учеными из Университета Саутгемптона (University of Southampton) в сотрудничестве с международными экспертами.

В исследование привлечены 1729 женщин в возрасте 18–38 лет на момент зачатия. Выявлено, что в рационе питания большинства участниц отмечен дефицит питательных веществ, содержащихся в большом количестве в мясе и молочных продуктах, включая витамины B 12 , B 6 и D, фолиевую кислоту и рибофлавин, которые необходимы для развития плода и здоровья матери.

Ведущий автор и профессор эпидемиологии Кит Годфри (Keith Godfrey) из Университета Саутгемптона объяснил, что распространенность дефицита витаминов среди женщин в странах с высоким уровнем экономического развития вызывает серьезную обеспокоенность.

Он добавил, что стремление к уменьшению употребления мяса и молочных продуктов приводит к дефициту питательных веществ у будущих матерей, что может иметь долгосрочные последствия для будущих детей.

В исследовании зафиксировано, что почти у каждой женщины, пытающейся зачать ребенка, был недостаточный уровень одного или нескольких витаминов. Потенциально дефицит витаминов будет усугубляться и выявляться чаще по мере перехода все большего количества людей на растительную диету.

Профессор добавил, что ошибочно полагать, что дефицит питательных веществ затрагивает только население стран с низким экономическим развитием.

В исследовании приняли участие ученые из Центра биомедицинских исследований Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (National Institute for Health and Care Research (NIHR) Biomedical Research Center), Оклендского университета (University of Auckland), Национального университета Сингапура (National University of Singapore) и Агентства по науке, исследованиям и технологиям (Agency for Science, Research and Technology) Сингапура.

В исследовании выявлено, что у 90% женщин отмечали низкий уровень фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов B 12 и D на момент зачатия, а также, что у многих из них развился дефицит витамина B 6 на поздних сроках беременности.

Соавтор исследования, профессор детской эндокринологии Уэйн Катфилд (Wayne Cutfield) из Оклендского университета, обратил внимание, что, хотя фолиевая кислота необходима женщинам, планирующим зачатие и в период беременности, будущим матерям следует рекомендовать безрецептурные поливитамины для профилактики дефицита питательных веществ. Он также объяснил, что здоровье матери до зачатия и в период беременности напрямую влияет на здоровье ребенка, его физическое развитие на протяжении всей жизни и способность к обучению.

В исследовании PLOS Medicine впервые зафиксировано, что диетические добавки способствуют уменьшению выраженности дефицита витаминов в периоды до зачатия, беременности и кормления грудью.

Доцент Шиао-Ин Чан (Shiao-Yng Chan) из Национального университета Сингапура подчеркнула, что дальнейший переход к рациону питания с меньшим количеством мясных и молочных продуктов будет приводить к широкому распространению дефицита у женщин микро- и макронутриентов, витаминов, необходимых для развития ребенка. Будущим матерям необходимо рекомендовать диетические добавки и давать рекомендации по включению в рацион продуктов, богатых питательными веществами.

По материалам www.medicalxpress.com