Полноценный сон и похудение: есть ли связь?

Одной из основных причин ожирения является потребление избыточного в отношении физиологических потребностей организма количества калорий.

Однако в недавнем исследовании было показано, что полноценный ночной сон может способствовать уменьшению массы тела.

В исследовании провели сравнение количества употребляемых калорий у лиц с избыточной массой тела с нарушениями сна и лиц с избыточной массой тела, у которых не отмечали проблем со сном. Установлено, что участники с нарушениями сна потребляли большее количество калорий в сутки, чем участники без таких проблем. При этом, после того, как участники с нарушениями сна проходили специальную программу по улучшению качества ночного сна, они сокращали количество ежедневно потребляемых калорий.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по сравнению с данными 1975 г. количество выявленных случаев ожирения возросло в 3 раза. В США в 1999–2000 гг. ожирение диагностировали у 30,5% населения, в 2017–2018 гг. — у 42,4%.

При этом ожирение является фактором риска развития сахарного диабета ІІ типа, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, некоторых видов рака и летального исхода.

Эксперты ВОЗ отмечают, что основные причины ожирения — высококалорийный рацион, содержащий продукты с высоким содержанием простых углеводов и жиров, а также малоподвижный образ жизни.

Также многие социальные, экономические и экологические факторы обусловливают возникновение у людей избыточной массы тела и ожирения.

Также в исследованиях показано, что недостаточное количество ночного сна является фактором риска развития ожирения.

В данном исследовании была изучена взаимосвязь между продолжительностью сна и количеством употребляемых калорий в реальных условиях.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 80 взрослых в возрасте 21–40 лет. У всех участников отмечали избыточную массу тела, и они обычно спали менее 6,5 ч в сутки. Предварительно сон участников оценивался на протяжении 2 нед.

Затем участников разделили на 2 группы. 1-я группа в течение 2 нед продолжала вести привычный образ жизни. Во 2-й группе каждый участник получил один сеанс индивидуального консультирования по гигиене сна и индивидуальное расписание сна-бодрствования на 2 нед. Цель состояла в том, чтобы увеличить продолжительность сна участников 2-й группы до 8,5 ч за ночь.

Исследователи отметили, что участники, получившие консультации по гигиене сна, снизили калорийность ежедневно употребляемой пищи в среднем на 270 калорий по сравнению с контрольной группой.

Они также увеличили продолжительность сна в среднем более чем на 1 ч за ночь.

Доктор Эсра Тасали (Dr. Esra Tasali) объяснила, что согласно их расчетам, проведенным с применением моделей динамического прогнозирования, прогностическое уменьшение массы тела составляет 12 кг за 3 года при условии увеличения продолжительности ночного сна.

Доктор Эсра Тасали является директором Исследовательского центра сна при Чикагском университете (Sleep Research Center at the University of Chicago) и автором исследования.

Как потенциальные механизмы уменьшения массы тела при увеличении продолжительности сна Э. Тасали отмечает изменение выработки гормонов, регулирующих аппетит. Так, при нормализации сна снижается уровень грелина, что приводит к уменьшению выраженности чувства голода. Также она предполагает, что изменяется и центральная (за счет изменения функционирования центров аппетита и удовольствия в головном мозге) регуляция чувства голода. Кроме того, роль могут играть циркадные факторы.

Доктор Лу Ци (Dr. Lu Qi), директор Исследовательского центра ожирения Тулейнского университета (Tulane University Obesity Research Center), не участвовавший в исследовании, объяснил, что полученные в исследовании результаты очень важны. Он подчеркнул, что недостаток сна — известный фактор риска развития ожирения. В то же время ранее в исследованиях не была показана связь между недостатком сна и употреблением избыточного количества калорий. Доктор Лу Ци объясняет, что существуют данные о том, что недостаток сна приводит к изменениям пищевого поведения. Он также объяснил, что выработка лептина и грелина — гормонов, регулирующих аппетит, зависит от продолжительности ночного сна. Он подчеркивает необходимость дальнейших исследований, включающих как большее количество участников с избыточной массой тела, так и лиц с нормальной массой тела, а также с более длительным периодом наблюдения.

По материалам www.medicalnewstoday.com