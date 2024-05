Неразвивающаяся беременность неизвестной локализации — клиническая ситуация, при которой результат теста на беременность положительный, но с помощью инструментальных методов обследования невозможно подтвердить локализацию беременности в полости матки или за ее пределами. В исследовании при поддержке Национального института здравоохранения (National Institutes of Health — NIH) оценивалась гипотеза о том, что превентивное лечение при неразвивающейся беременности неизвестной локализации является более рациональной тактикой, чем лечение симптомов по мере их появления. Однако оба клинических подхода к лечению сопряжены с аналогичными рисками побочных эффектов, в основном вагинального кровотечения или когда беременность позже определяется как внематочная (беременность вне полости матки), разрыв маточной трубы.

Если беременность не развивается должным образом и не может быть визуализирована с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) и других методов инструментального обследования, беременность неизвестной локализации подтверждается определением хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона, выделяемого клетками, которые позже становятся плацентой. Лечение обычно предлагается, когда уровень ХГЧ остается стабильно низким, что свидетельствует об отсутствии развития плода и персистенции остаточных клеток.

Если беременность позже будет определена как внематочная, при отсутствии лечения она может осложниться сильным кровотечением и летальным исходом у матери. Точно так же неразвивающаяся беременность любой локализации может привести к кровотечению или рубцеванию матки, что может осложнить последующую беременность.

Исследование было проведено Куртом Т. Барнхартом, доктором медицины (Kurt T. Barnhart, M.D) из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) и его коллегами. Полученные результаты опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (Journal of the American Medical Association). Исследование финансировалось за счет Национального института здоровья ребенка и человеческого развития им. Юниса Кеннеди Шрайвера (NIH’s Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development — NICHD).

По словам автора исследования Эстер Айзенберг (Esther Eisenberg), доктора медицины, магистра здравоохранения из Отделения фертильности и бесплодия NICHD (NICHD Fertility and Infertility Branch), полученные данные свидетельствуют о возможности адаптации схемы лечения к пожеланиям и потребностям каждого отдельного пациента.

По результатам исследования установлено, что участники всех исследуемых групп оценили полученное лечение как удовлетворительное и приемлемое.

Сегодня проведено мало исследований относительно наиболее эффективных методов лечения беременности неизвестной локализации. Варианты лечения включают лекарственный препарат метотрексат, выскабливание слизистой оболочки матки или выжидательную тактику — тщательное наблюдение пациента и прекращение лечения, если не проявляются симптомы.

В текущем исследовании приняли участие 253 пациента. Исследователи установили, что те, кто получал метотрексат с или без выскабливания полости матки, выздоравливали быстрее без необходимости в дополнительном лечении по сравнению с теми, кто находился в группе выжидательной тактики. Из общей массы исследуемых 5 пациенткам проведена операция по поводу внематочной беременности: 2 в группе выжидательной тактики, 2 после выскабливания полости матки и 1 получала метотрексат.

Пациенты были рандомизированы в группы выжидательной тактики, выскабливания матки с последующим введением метотрексата при необходимости или двух доз только метотрексата. Традиционно выскабливание матки проводится для определения локализации неразвивающейся беременности. Если плацентарные клетки не выявляют в матке, беременность расценивают как внематочную с дальнейшим назначением метотрексата.

Пациенты могли отказаться от рандомизации и выбрать участие в другой группе лечения. Около 27% отказались от выжидательной тактики, 48% отказались от опорожнения матки и 42% отказались от двухдозового режима. По сравнению с пациентами, рандомизированными для выжидательной тактики, пациенты, отнесенные к другим группам, с большей вероятностью достигли разрешения беременности без необходимости дополнительного лечения. У пациенток, рандомизированных для получения двух доз метотрексата, было несколько больше шансов на разрешение беременности без дополнительного лечения, чем у тех, кто находился в группе выскабливания полости матки (около 55% против около 48%). Вагинальное кровотечение было наиболее частым нежелательным явлением во всех трех группах и варьировало от примерно 44% до почти 53%.

У пациентки, рандомизированной для выжидательной тактики, позже выявлено, что беременность развивается в матке, что является редким явлением после изначально низких уровней ХГЧ. Через 6 дней последующие уровни ХГЧ повысились. Женщина забеременела после лечения бесплодия и родила в срок без каких-либо осложнений. Авторы писали, что опыт этой участницы подчеркивает необходимость гарантировать нежизнеспособность беременности неизвестной локализации, прежде чем продолжить лечение.

По материалам www.news-medical.net/news