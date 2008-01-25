Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПоиски наиболее эффективной тактики при беременности неизвестной локализации — исследование NIH

Поиски наиболее эффективной тактики при беременности неизвестной локализации — исследование NIH

Опубликовано  05.08.2021

Неразвивающаяся беременность неизвестной локализации — клиническая ситуация, при которой результат теста на беременность положительный, но с помощью инструментальных методов обследования невозможно подтвердить локализацию беременности в полости матки или за ее пределами. В исследовании при поддержке Национального института здравоохранения (National Institutes of Health — NIH) оценивалась гипотеза о том, что превентивное лечение при неразвивающейся беременности неизвестной локализации является более рациональной тактикой, чем лечение симптомов по мере их появления. Однако оба клинических подхода к лечению сопряжены с аналогичными рисками побочных эффектов, в основном вагинального кровотечения или когда беременность позже определяется как внематочная (беременность вне полости матки), разрыв маточной трубы.

Если беременность не развивается должным образом и не может быть визуализирована с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) и других методов инструментального обследования, беременность неизвестной локализации подтверждается определением хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона, выделяемого клетками, которые позже становятся плацентой. Лечение обычно предлагается, когда уровень ХГЧ остается стабильно низким, что свидетельствует об отсутствии развития плода и персистенции остаточных клеток.

Если беременность позже будет определена как внематочная, при отсутствии лечения она может осложниться сильным кровотечением и летальным исходом у матери. Точно так же неразвивающаяся беременность любой локализации может привести к кровотечению или рубцеванию матки, что может осложнить последующую беременность.

Исследование было проведено Куртом Т. Барнхартом, доктором медицины (Kurt T. Barnhart, M.D) из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) и его коллегами. Полученные результаты опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (Journal of the American Medical Association). Исследование финансировалось за счет Национального института здоровья ребенка и человеческого развития им. Юниса Кеннеди Шрайвера (NIH’s Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development — NICHD).

По словам автора исследования Эстер Айзенберг (Esther Eisenberg), доктора медицины, магистра здравоохранения из Отделения фертильности и бесплодия NICHD (NICHD Fertility and Infertility Branch), полученные данные свидетельствуют о возможности адаптации схемы лечения к пожеланиям и потребностям каждого отдельного пациента.

По результатам исследования установлено, что участники всех исследуемых групп оценили полученное лечение как удовлетворительное и приемлемое.

Сегодня проведено мало исследований относительно наиболее эффективных методов лечения беременности неизвестной локализации. Варианты лечения включают лекарственный препарат метотрексат, выскабливание слизистой оболочки матки или выжидательную тактику — тщательное наблюдение пациента и прекращение лечения, если не проявляются симптомы.

В текущем исследовании приняли участие 253 пациента. Исследователи установили, что те, кто получал метотрексат с или без выскабливания полости матки, выздоравливали быстрее без необходимости в дополнительном лечении по сравнению с теми, кто находился в группе выжидательной тактики. Из общей массы исследуемых 5 пациенткам проведена операция по поводу внематочной беременности: 2 в группе выжидательной тактики, 2 после выскабливания полости матки и 1 получала метотрексат.

Пациенты были рандомизированы в группы выжидательной тактики, выскабливания матки с последующим введением метотрексата при необходимости или двух доз только метотрексата. Традиционно выскабливание матки проводится для определения локализации неразвивающейся беременности. Если плацентарные клетки не выявляют в матке, беременность расценивают как внематочную с дальнейшим назначением метотрексата.

Пациенты могли отказаться от рандомизации и выбрать участие в другой группе лечения. Около 27% отказались от выжидательной тактики, 48% отказались от опорожнения матки и 42% отказались от двухдозового режима. По сравнению с пациентами, рандомизированными для выжидательной тактики, пациенты, отнесенные к другим группам, с большей вероятностью достигли разрешения беременности без необходимости дополнительного лечения. У пациенток, рандомизированных для получения двух доз метотрексата, было несколько больше шансов на разрешение беременности без дополнительного лечения, чем у тех, кто находился в группе выскабливания полости матки (около 55% против около 48%). Вагинальное кровотечение было наиболее частым нежелательным явлением во всех трех группах и варьировало от примерно 44% до почти 53%.

У пациентки, рандомизированной для выжидательной тактики, позже выявлено, что беременность развивается в матке, что является редким явлением после изначально низких уровней ХГЧ. Через 6 дней последующие уровни ХГЧ повысились. Женщина забеременела после лечения бесплодия и родила в срок без каких-либо осложнений. Авторы писали, что опыт этой участницы подчеркивает необходимость гарантировать нежизнеспособность беременности неизвестной локализации, прежде чем продолжить лечение.

По материалам www.news-medical.net/news

Опубликовано  05.08.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости