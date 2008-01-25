Поговорим об индексе массы тела?

Индекс массы тела (ИМТ) — это удобный, доступный показатель, для получения которого требуется минимум времени. На сегодня ИМТ применяется для определения, в каком диапазоне находится масса тела пациента. Существует множество онлайн-калькуляторов ИМТ, в которые можно ввести значения своей массы тела и роста и получить цифровое значение ИМТ, а также определение, является ли масса тела нормальной, недостаточной или избыточной.

В то же время значение ИМТ не дает исчерпывающей информации о наличии избытка или недостатка массы тела.

Эксперты Американской медицинской ассоциации (American Medical Association — АМА) указывают, что врачам не следует ориентироваться только на ИМТ для диагностики ожирения. Каковы же недостатки этого показателя?

ИМТ был разработан, учитывая антропометрические данные мужчин европеоидной расы неиспаноязычного происхождения; он может быть некорректным в отношении лиц женского пола либо другой этнической принадлежности и расы.

Ваджахат Мехал (Wajahat Mehal), доктор медицинских наук, директор Йельской программы метаболического здоровья и снижения веса (Yale Metabolic Health & Weight Loss Program), США, подчеркнул, что ИМТ не следует использовать в качестве единственного показателя оценки массы тела пациента. Также он объяснил, что необходима комбинированная оценка здоровья пациентов с определением уровня артериального давления, холестерина, глюкозы в плазме крови и других данных.

Что такое ИМТ? ИМТ — это расчет — это ваша масса тела в килограммах (или фунтах), разделенная на квадрат вашего роста в метрах (или дюймах). При расчете ИМТ с использованием фунтов и дюймов вам нужно будет умножить массу тела на 703, коэффициент преобразования. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) предоставляют калькуляторы для расчета ИМТ для различных возрастных групп: для взрослых в возрасте 20 лет и старше и для детей и подростков в возрасте 2–19 лет. Эксперты CDC описывают ИМТ как скрининговый метод, который не предназначен для диагностики ожирения.

Как оценивается ИМТ? ИМТ менее 18,5 оценивается как недостаточная масса тела, ИМТ 25–29,9 — как избыточная масса тела, а ИТМ 30 и выше может свидетельствовать об ожирении.

Почему ИМТ вызывает споры у экспертов? Одна из причин заключается в том, при подсчете ИМТ не учитывается соотношение мышечной/жировой ткани в организме. Например, у спортсмена, у которого развита мышечная система и низкое количество жировой ткани, ИМТ может быть в диапазоне избыточной массы тела.

На сегодня Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization — WHO) предложила руководство по различным интерпретациям ИМТ для лиц монголоидной расы, поскольку у них отмечается более высокий риск определенных метаболических нарушений при более низком ИМТ, чем у лиц европеоидной расы.

Американская медицинская ассоциация предлагает использовать ИМТ в сочетании с другими показателями риска, такими как определение содержания висцеральной жировой ткани (находящейся в брюшной полости), индекса ожирения тела (body adiposity index), основанного на измерении обхвата бедер и роста, состава тела (процент жировой, костной и мышечной тканей), а также учитывать генетические/метаболические факторы.

Доктор В. Мехал отметил, что один из простых способов получить важную информацию о здоровье человека — измерить окружность талии. Так, абдоминальное ожирение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и заболеваний печени. Риск проблем со здоровьем, связанных с избыточной массой тела, повышается при окружности талии более 102 см (40 дюймов у мужчин) и 89 см (35 дюймов) у женщин, даже если их ИМТ ниже диапазона «избыточной массы тела».

Доктор В. Мехал добавил, что любой, кто беспокоится о своей массе тела или других проблемах со здоровьем, должен проконсультироваться с врачом для всесторонней оценки состояния здоровья.

По материалам www.yalemedicine.org