Поговорим о синдроме раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое заболевание, которое характеризуется болью в животе, ассоциированной с дисфункцией кишечника. Болезнь не обусловлена органической патологией. Заболевание поражает около 15% взрослых и значительно ухудшает качество их жизни.

Какие причины возникновения синдрома раздраженного кишечника?

В ответ на различные раздражители (стресс, некоторые продукты питания) происходят изменения в реактивности кишечника (перистальтика и секреция), что обусловливает нарушения функций пищеварительного тракта. Также к главным этиологическим факторам риска СРК относятся психологические расстройства.

Основными механизмами развития СРК являются нарушения кишечной микрофлоры, или дисбактериоз, дисрегуляция на уровне центральной нервной системы.

Нарушения моторики кишечника проявляются его аномальными повторяющимися сокращениями, болью в нижней части живота и изменениями желудочно-кишечного или толстокишечного транзита пищевого болюса.

Симптомы синдрома раздраженного кишечника

Важными проявлениями СРК являются дискомфорт и боль в животе, изменения в функционировании кишечника, а также запор и/или диарея.

Абдоминальная боль имеет важное значение для установления диагноза СРК. Боль рецидивирующая, но она имеет эпизодический, а не постоянный характер, а ее интенсивность может быть как легкой, так и сильной. Боль обычно начинается в нижней части живота и развивается в тот период заболевания, когда у пациента отмечают изменения в частоте или консистенции стула. У некоторых пациентов при дефекации боль в животе становится менее выраженной, тогда как другие пациенты сообщают об ее усилении. Стресс также может усиливать боль.

Диарея характеризуется частым жидким стулом небольшого или умеренного объема. Дефекациям предшествуют спазматическая боль в животе, позывы к дефекации и ощущение неполного опорожнения или тенезмы. Около 50% пациентов с СРК жалуются на выделения слизи со стулом. Пациенты с запорами также могут испытывать тенезмы, даже если прямая кишка опустошена.

Также возможно появление прозрачной или белой мукореи (выделение слизи с калом) невоспалительной этиологии. Отмечается эпидемиологическая связь с диспептическими симптомами, сексуальной дисфункцией (диспареуния и низкое либидо), частым мочеиспусканием.

Как диагностировать синдром раздраженного кишечника? Какие используются методы обследований?

Специальный диагностический тест для подтверждения СРК на сегодня отсутствует. Целью исследований, лабораторных и инструментальных, является прежде всего исключение диагнозов, которые могут быть приняты за СРК. Например, целиакия, эозинофильный гастрит, непереносимость глюкозы, паразитарные заболевания, лекарственно-индуцированная диарея и другие.

Анализ крови: оценка уровня С-реактивного белка или скорости оседания эритроцитов (СОЭ) используется для исключения воспалительного заболевания кишечника. Тест на кальпротектин или лактоферрин в кале: фекальный кальпротектин ≥50 мкг/г имеет чувствительность 81% и специфичность 87% (Smal W. et al., 2019). Значения лактоферрина выше порогового диапазона 4,0–7,25 мг/г имеют чувствительность и специфичность 79 и 93% соответственно. Иммуноферментный анализ на иммуноглобулин IgA к антителам к тканевой трансглутаминазе (чувствительность около 100% и специфичность 95–97% (Lewis N.R. et al., 2006): с помощью этого теста можно исключить целиакию. Положительный результат анализа должен быть подтвержден биопсией двенадцатиперстной кишки. Также целиакию следует заподозрить у больного с диареей и/или уменьшением массы тела. Положительный результат должен быть подтвержден биопсией двенадцатиперстной кишки. Анализ кала на бактериальную инфекцию: показан пациентам с факторами риска лямблиоза и других инфекционных причин заболевания. Тест на выявление фактора роста фибробластов в кале рекомендован пациентам с хронической диареей, чтобы исключить мальабсорбцию желчных кислот. Также можно рассмотреть возможность сбора кала в течение 48 ч на определение общего количества желчных кислот. Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря: следует рассмотреть, если у пациента отмечаются рецидивирующая диспепсия или характерная постпрандиальная боль. Компьютерная томография (КТ) брюшной полости применяется для выявления опухолей, обструкции и заболеваний поджелудочной железы. КТ-, магнитно-резонансная (МР) энтерография или беспроводная капсульная эндоскопия используются при наличии признаков, указывающих на энтерит (воспаление тонкой кишки) или опухоль. Гистопатологическое исследование слизистой оболочки кишечника: используется для исключения некоторых воспалительных заболеваний кишечника (колит, энтерит).

Как лечить синдром раздраженного кишечника?

Лечение СРК заключается в оказании психологической поддержки и изменении рациона питания. Фармакологическое лечение является дополнительным и симптоматическим.

Диета

Если выраженность симптомов заболевания увеличивается после употребления определенных продуктов, нужно исключить их из рациона. Обычно это продукты с высоким содержанием жиров, кофеина, острая пища, молочные продукты. Диета с низким содержанием ферментируемых моно-, диолигосахаридов, полиолов достаточно эффективная.

Добавки клетчатки в пищу уменьшают выраженность симптомов болезни, рекомендуемое количество общего потребления клетчатки в день — 25–35 г.

Пробиотики Bifidobacterium infantis также уменьшают выраженность некоторых симптомов СРК.

Фармакологическое лечение

Выбор фармакологического лечения ориентирован на симптомы заболевания.

Для лечения СРК применяются следующие группы препаратов.

Стимуляторы секреции (любипростон, линаклотид или плеканатид) — назначаются пациентам с постоянными запорами. Антидиарейные (лоперамид, элуксадолин) — подавляют перистальтику, оказывают антисекреторное действие на слизистую оболочку кишечника, удлиняют время кишечного транзита при ограниченном проникновении через гематоэнцефалический барьер. Спазмолитики (дицикломин, гиосциамин) — рекомендуются пациентам с болью или вздутием живота. Препараты этой группы вызывают расслабления гладких мышц, тем самым снижая перистальтику кишечника. Трициклические антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин) — применяются при продолжительной боли, интенсивность которой не снижается. Считается, что они уменьшают выраженность висцеральной и центральной боли, воздействуя на норадреналиновые и дофаминергические рецепторы.

Возможна ли профилактика синдрома раздраженного кишечника?

Правильное сбалансированное питание снижает как риск развития СРК, так и выраженность симптомов заболевания. Рекомендуется:

уменьшить потребление лактозы, которая содержится в молочных продуктах;

увеличить количество пищевой клетчатки в рационе;

уменьшить употребление фруктозы, которая содержится во фруктах и меде;

уменьшить количество углеводов.

Важно регулярно заниматься физической активностью, поскольку она также способствует уменьшению выраженности симптомов СРК.