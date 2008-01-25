Почему увеличивается количество гипертонических кризов?

По данным исследователей из Седарс-Синайского медицинского центра (Cedars-Sinai Medical Center), в период 2002–2014 гг. количество людей, госпитализированных с гипертоническим кризом, выросло более чем в 2 раза. Гипертонический криз связан с повышенным риском развития острого коронарного синдрома, инсульта и других сердечно-сосудистых событий.

В то же время результаты некоторых исследований демонстрировали общее улучшение контроля артериального давления (достижении так называемых целевых показателей) у больных с артериальной гипертензией в США.

Результаты исследования опубликованы в «Journal of the American Heart Association».

Джозеф Э. Эбингер (Joseph E. Ebinger), доктор медицинских наук, клинический кардиолог, директор по клинической аналитике в Институте сердца Смидта (Smidt Heart Institute) и первый автор исследования, рассказал, что в последние годы большее количество пациентов достигли целевых значений артериального давления. Однако при этом количество госпитализаций больных с гипертоническими кризами не уменьшилось.

Дж. Э. Эбингер считает, что могут быть различные объяснения этому феномену. Возможно, значительное количество пациентов с артериальной гипертензией не могут позволить себе регулярно покупать антигипертензивные лекарственные средства. Также возможно, что развитие части гипертонических кризов объясняется нарушением режима приема или несоблюдением рекомендованных доз антигипертензивных препаратов.

Важную роль, вероятно, играют и социально-экономические факторы, включающие ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, финансовую незащищенность, стрессы, связанные с работой или семейной жизнью, несоблюдение диеты с низким содержанием кухонной соли, курение и другие вредные привычки, малоподвижный образ жизни.

Дж. Э. Эбингер подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования для определения факторов риска развития гипертонического криза и методов предупреждения их развития.

В исследовании были проанализированы данные общедоступной базы данных National Inpatient Sample, включавшие информацию о всех случаях госпитализаций в США. Исследователи установили, что за период 2002–2014 гг. общее количество госпитализаций пациентов с гипертоническими кризами увеличилось более чем в 2 раза.

Был проведен анализ распределения госпитализаций в зависимости от пола. Отмечено, что госпитализации пациентов с гипертоническими кризами в 2002 г. составляли 0,17% от всех госпитализаций мужчин, а в 2014 г. — 0,39%. Госпитализации же женщин с гипертоническими кризами в 2002 г. составляли 0,16% от всех госпитализаций женщин, а в 2014 г. — 0,34%. Однако риск летального исхода в результате гипертонического криза в целом несколько снизился за изучаемый период времени. В результате исследования зафиксировано, что риск летального исхода был одинаковым как для женщин, так и для мужчин, не смотря на то что у женщин было диагностировано меньшее количество сопутствующих заболеваний. Исследователи оценивают это как повышенный риск летального исхода от гипертонического криза у женщин по сравнению с мужчинами при наличии сопоставимых факторов риска.

Сьюзен Ченг (Susan Cheng), доктор медицинских наук, директор Института исследований здорового старения (Institute for Research on Healthy Aging) в отделении кардиологии Института сердца Смидта и старший автор исследования, считает, что важно определить существуют ли биологические механизмы, специфичные для пола, объясняющие более высокий риск летального исхода, связанного с гипертоническим кризом для женщин.

Она объяснила, что, понимая эти биологические механизмы, потенциально можно было бы предупредить значительное количество летальных исходов среди женщин. Доктор С. Ченг также является заведующей кафедрой Эрики Дж. Глейзер в области женского сердечно-сосудистого здоровья и популяционных наук (Erika J. Glazer Chair in Women’s Cardiovascular Health and Population Science) и профессором кардиологии.

По материалам www.medicalxpress.com