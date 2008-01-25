Почему некоторых людей комары кусают чаще, чем других?

Укус комара вызывает зуд и отек, при расчесывании возможно инфицирование места укуса. В некоторых случаях укус комара может привести к развитию аллергических реакций. Кроме того, комары являются переносчиками ряда возбудителей заболеваний — малярийного плазмодия, вирусов, вызывающих желтую лихорадку и лихорадку денге.

Доктор Джагдиш Хубчандани (Jagdish Khubchandani), профессор общественного здравоохранения в Университете штата Нью-Мексико (New Mexico State University), рассказал, что факторы, привлекающие комаров, изучали в нескольких исследованиях. В качестве потенциальных факторов, влияющих на привлекательность для комаров конкретного человека, предполагались запах тела, цвет кожных покровов, температура и текстура кожи, микробиоценоз кожи, беременность, количество выделяемого человеком углекислого газа, недавнее употребление алкоголя и другие. Д. Хубчандани объяснил, что хотя было показано, что в целом укусам комаров чаще подвергаются беременные, люди с высокой температурой тела и повышенным потоотделением, определенными характеристиками микробиоценоза кожи и смуглой кожей, факторы, привлекающие комаров, на сегодня до конца не изучены.

Кроме того, существует 3500 видов комаров. Только некоторые из них кусают человека. При этом в исследованиях было показано, что химические вещества, привлекающие одни виды комаров, отпугивают другие.

Так что же потенциально привлекает комаров?

Углекислый газ. Самки комаров определяют выделяемый человеком при дыхании СО 2 с помощью высокочувствительных нейронов cpA. Так, предполагается, что комары чаще кусают лиц с более высокой массой тела, поскольку они выделяют больше углекислого газа.

с помощью высокочувствительных нейронов cpA. Так, предполагается, что комары чаще кусают лиц с более высокой массой тела, поскольку они выделяют больше углекислого газа. Молочная кислота. В исследовании, проведенном в 1968 г., было показано, что молочная кислота привлекает самок комаров, переносящих желтую лихорадку.

Микробиоценоз кожи. В недавнем исследовании было показано, что комаров вида Anopheles gambiae, переносящих малярию, привлекает большое количество бактерий на коже. В то же время большое микробное разнообразие кожного микробиоценоза комаров отталкивает.

Пот и кожное сало. В исследовании было показано, что в кожном сале содержатся два насыщенных жирных альдегида — деканаль и ундеканал, которые являются одорантами, привлекающими комаров.

Группа крови. Так, в исследованиях показано, что для комаров более привлекательны лица с І (0) группой крови и менее привлекательны люди со ІІ (А) группой крови. Также продемонстрировано, что участники с І (0) группой крови подвергались укусам комаров почти в 2 раза чаще, чем участники со ІІ (А) группой крови. В то же время интересно, что риск развития тяжелого течения малярии у лиц с І (0) группой крови ниже, чем у лиц с другими группами крови.

Употребление пива. В одном исследовании было показано, что лица, употреблявшие пиво, чаще подвергались укусам комаров.

Что же делать, чтобы избежать укусов комаров?

Носите светлую одежду, прежде всего светло-зеленого, синего, оранжевого и желтого цвета;

поскольку образование молочной кислоты повышается при физических нагрузках, чтобы избежать комариных укусов, примите душ после тренировки;

соблюдайте правила гигиены, однако не применяйте при этом антибактериальное мыло (его использование способствует уменьшению микробного разнообразия микробиоценоза кожи);

избегайте употребления пива на открытом воздухе и перед прогулками;

применяйте эфирные масла: цитронеллы, лемонграсса и мяты;

посадите перед окнами сильно пахнущие растения, такие как базилик, лаванда, тимьян и бархатцы.

По материалам www.medicalnewstoday.com