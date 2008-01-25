Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПочему некоторых людей комары кусают чаще, чем других?

Почему некоторых людей комары кусают чаще, чем других?

Опубликовано  11.08.2022

Укус комара вызывает зуд и отек, при расчесывании возможно инфицирование места укуса. В некоторых случаях укус комара может привести к развитию аллергических реакций. Кроме того, комары являются переносчиками ряда возбудителей заболеваний — малярийного плазмодия, вирусов, вызывающих желтую лихорадку и лихорадку денге.

Доктор Джагдиш Хубчандани (Jagdish Khubchandani), профессор общественного здравоохранения в Университете штата Нью-Мексико (New Mexico State University), рассказал, что факторы, привлекающие комаров, изучали в нескольких исследованиях. В качестве потенциальных факторов, влияющих на привлекательность для комаров конкретного человека, предполагались запах тела, цвет кожных покровов, температура и текстура кожи, микробиоценоз кожи, беременность, количество выделяемого человеком углекислого газа, недавнее употребление алкоголя и другие. Д. Хубчандани объяснил, что хотя было показано, что в целом укусам комаров чаще подвергаются беременные, люди с высокой температурой тела и повышенным потоотделением, определенными характеристиками микробиоценоза кожи и смуглой кожей, факторы, привлекающие комаров, на сегодня до конца не изучены.

Кроме того, существует 3500 видов комаров. Только некоторые из них кусают человека. При этом в исследованиях было показано, что химические вещества, привлекающие одни виды комаров, отпугивают другие.

Так что же потенциально привлекает комаров?

  • Углекислый газ. Самки комаров определяют выделяемый человеком при дыхании СО2 с помощью высокочувствительных нейронов cpA. Так, предполагается, что комары чаще кусают лиц с более высокой массой тела, поскольку они выделяют больше углекислого газа.
  • Молочная кислота. В исследовании, проведенном в 1968 г., было показано, что молочная кислота привлекает самок комаров, переносящих желтую лихорадку.
  • Микробиоценоз кожи. В недавнем исследовании было показано, что комаров вида Anopheles gambiae, переносящих малярию, привлекает большое количество бактерий на коже. В то же время большое микробное разнообразие кожного микробиоценоза комаров отталкивает.
  • Пот и кожное сало. В исследовании было показано, что в кожном сале содержатся два насыщенных жирных альдегида — деканаль и ундеканал, которые являются одорантами, привлекающими комаров.
  • Группа крови. Так, в исследованиях показано, что для комаров более привлекательны лица с І (0) группой крови и менее привлекательны люди со ІІ (А) группой крови. Также продемонстрировано, что участники с І (0) группой крови подвергались укусам комаров почти в 2 раза чаще, чем участники со ІІ (А) группой крови. В то же время интересно, что риск развития тяжелого течения малярии у лиц с І (0) группой крови ниже, чем у лиц с другими группами крови.
  • Употребление пива. В одном исследовании было показано, что лица, употреблявшие пиво, чаще подвергались укусам комаров.

Что же делать, чтобы избежать укусов комаров?

  • Носите светлую одежду, прежде всего светло-зеленого, синего, оранжевого и желтого цвета;
  • поскольку образование молочной кислоты повышается при физических нагрузках, чтобы избежать комариных укусов, примите душ после тренировки;
  • соблюдайте правила гигиены, однако не применяйте при этом антибактериальное мыло (его использование способствует уменьшению микробного разнообразия микробиоценоза кожи);
  • избегайте употребления пива на открытом воздухе и перед прогулками;
  • применяйте эфирные масла: цитронеллы, лемонграсса и мяты;
  • посадите перед окнами сильно пахнущие растения, такие как базилик, лаванда, тимьян и бархатцы.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  11.08.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости