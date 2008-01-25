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Новости медицины и фармацииПочечная недостаточность у пациентов с фибриляцией предсердий: выбор антикоагулянта

Почечная недостаточность у пациентов с фибриляцией предсердий: выбор антикоагулянта

Опубликовано  06.09.2021

У пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НКФП) снижение почечной функции происходит медленнее при применении ривароксабана, а не варфарина.

Доктор Антонио Гонсалес Перес (Antonio González Pérez) из Испанского центра фармакоэпидемиологических исследований (Spanish Centre for Pharmacoepidemiologic Research) провел исследование влияния пероральной антикоагулянтной терапии (ПОАК) на функцию почек у более чем 11 тыс. британских пациентов с НКФП.

При применении ривароксабана риск повышения уровня сывороточного креатинина в 2 раза на 37% ниже по сравнению с применением варфарина. Также установлено, что вероятность снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) на 30% или более при приеме ривароксабана на 24% ниже, чем при приеме варфарина после поправки на возможные факторы, влияющие на эффективность лечения.

Интересные выводы

Действительно, текущие результаты согласуются с результатами исследования RE-LY, проведенного профессором Михаэлем Бёмом (Michael Böhm) и Клиники внутренней медицины Саарландского Университета (Klinik für Innere Medizin III, Universität des Saarlandes), Гамбург. В исследовании RE-LY установлено, что у пациентов с фибрилляцией предсердий, принимавших дабигатрана этексилат, почечная функция снижалась значительно медленнее, чем у больных, получавших варфарин.

Антагонисты витамина К, такие как варфарин, могут отрицательно влиять на функцию почек, поскольку они ингибируют фосфорилирование витамин К-зависимых ферментов, которые предотвращают кальцификацию кровеносных сосудов. Таким образом, прием антагонистов витамина К может сопровождаться негативными изменениями сердечно-сосудистой системы.

Данные по первичной медицинской помощи в Великобритании

В недавно проведенном обсервационном исследовании установлено, что снижение функции почек у пациентов с НКФП развивается быстрее при применении варфарина по сравнению с приемом ривароксабана. Исследователи определили частоту ухудшения функции почек при первичной медико-санитарной помощи. Они сопоставили электронные медицинские карты из репозитория данных медицинских исследований Iqvia о пациентах первичной медико-санитарной помощи Великобритании, выявив лиц с НКФП, которые принимали ривароксабан в дозе 20 мг/сут или варфарин в период январь 2014 г. — март 2019 г.

Из исследования исключали пациентов, у которых уже диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности или исходная рСКФ составляла <50мл/мин/1,73 м2, или если у них не были зарегистрированы значения рСКФ или сывороточного креатинина за год до начала терапии ПОАК.

В группу вошли 5338 пациентов, получавших ривароксабан, их средний возраст составлял 72,6 года, 61% из них были мужчинами, а также 6314 пациентов, принимавших варфарин. Средний возраст последних составлял 73,2 года, 58% — мужчины.

Средняя рСКФ на исходном уровне была сходной в двух группах: 75,7 и 75,5 мл/мин/1,73 м2, а процент пациентов с сахарным диабетом в 2 группах составлял 21 и 22% соответственно. Сердечная недостаточность была диагностирована у 10 и 11% пациентов в соответствующих группах лечения.

Ухудшение функции почек определялось как повышение уровня сывороточного креатинина в 2 раза, снижение рСКФ на ≥30% и возникновение терминальной стадии почечной недостаточности: хронической болезни почек 5-й стадии, хронического диализа или рСКФ <15 мл/мин/1,73 м2 .

В течение среднего периода наблюдения 2,5 года у 322 пациентов уровень сывороточного креатинина повысился в 2 раза, у 1179 пациентов рСКФ снизилась на ≥30%, а у 22 пациентов была диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности.

Результаты исследования

После поправки на возраст, пол, исходную функцию почек и сопутствующие заболевания исследователи установили, что у пациентов, принимавших ривароксабан, вероятность повышения уровней сывороточного креатинина в 2 раза была значительно ниже, чем у больных, получавших варфарин.

У них также была значительно меньшая вероятность снижения рСКФ ≥30%. Также отмечалось незначительное снижение частоты развития терминальной стадии почечной недостаточности при приеме ривароксабана по сравнению с варфарином.

Рассматривая скорость снижения рСКФ, исследователи выявили, что среди 2054 пациентов, получавших ривароксабан, и 2464 больных, принимавших варфарин, среднее снижение функции почек за период исследования было медленнее при приеме ривароксабана.

Расчетное снижение функции почек в течение периода исследования в среднем составило 2,03 мл/мин/1,73 м2 в год среди пациентов, принимающих варфарин, и 1,65 мл/мин/1,73 м2 среди больных, принимавших ривароксабан.

По материалам www.medscape.com/viewarticle

Опубликовано  06.09.2021

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