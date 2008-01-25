Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПобочные эффекты ингибиторов контрольных точек: в фокусе миокардит

Побочные эффекты ингибиторов контрольных точек: в фокусе миокардит

Опубликовано  07.11.2022

По оценкам экспертов, побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы развиваются у около 1% пациентов, которым проводят иммунотерапию при раке с применением ингибиторов контрольных точек.

Джавид Мослехи (Javid Moslehi), доктор медицины, доцент кардиоонкологии и иммунологии из Центра сердца и сосудов (Heart and Vascular Center) Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San Francisco) и один из соавторов исследования подчеркнул, что вирусный и аутоиммунный миокардиты чаще диагностируют у мужчин, также мужской пол является фактором риска тяжелого течения миокардита. Миокардит же, ассоциированный с лечением по поводу рака ингибиторами контрольных точек, чаще развивается у женщин.

В недавнем исследовании была определена причина гендерных различий в развитии миокардита, связанного с иммунотерапией ингибиторами контрольных точек.

Исследование было проведено на базе Онкологического центра им. М.Д. Андерсона при Техасском университете (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) и Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Translational Medicine».

В исследовании было показано, что ингибиторы контрольных точек обусловливают снижение уровня эстрогена и белков MANF и HSPA5, проявляющих кардиопротекторное действие.

Исследователи также разработали профилактические стратегии, включая гормональную терапию, потенциально снижающие риск развития миокардита у женщин, получающих ингибиторы контрольных точек.

Люцин Ян (Liuqing Yang), доктор философии, доцент молекулярной и клеточной онкологии — соавтор исследования. Он объяснил, что одним из потенциальных побочных эффектов ингибиторов контрольных точек является развитие миокардита. При этом риск возникновения данной патологии выше при применении препаратов указанной группы в высоких дозах или при проведении комбинированной терапии. В исследовании были показаны механизмы развития миокардита на фоне применения ингибиторов контрольных точек. Также разработаны терапевтические стратегии, потенциально позволяющие снизить риск развития миокардита, не снижающие при этом эффективность лечения.

На фоне применения ингибиторов контрольных точек развивается инфильтрация миокарда иммунными клетками, что приводит к развитию нарушений проводимости и систолической дисфункции миокарда.

Исследователи выявили, что ингибиторы контрольных точек снижают экспрессию генов Manf и Hspa5 в ткани сердца, причем это более выражено у женщин. В дальнейшем же было установлено, что снижение экспрессии генов Manf и Hspa5 диагностируют у больных с миокардитом, ассоциированным с ингибиторами контрольных точек.

Инфузия рекомбинантных белков MANF и HSPA5 способствовала регрессированию признаков миокардита, не снижая противоопухолевый эффект ингибиторов контрольных точек.

Также в исследовании было показано, что ингибиторы контрольных точек способствуют снижению уровня эстрогенов в крови как у мужчин, так и у женщин.

На мышиной модели ассоциированного с ингибиторами контрольных точек миокардитом было показано, что применение агониста рецептора эстрогена β (ERβ) для повышения эстроген-зависимой экспрессии Manf и Hspa5 способствовало уменьшению размера опухоли и снижению инфильтрации миокарда иммунными клетками после лечения ингибиторами контрольных точек. Также экспрессию данных белков повышает андрогенная депривация.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.11.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости