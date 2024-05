Согласно результатам исследования*, вакцины для профилактики COVID-19 BNT162b2 от «Pfizer»/«Biontech» и ChAdOx1 от «AstraZeneca» оказались «высокоэффективными» у лиц пожилого возраста. По данным Агентства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями Великобритании (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) Великобритании, первая доза любой вакцины через 3–4 нед после вакцинации уменьшила количество госпитализаций на 80%. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) приветствовал результаты исследования как «чрезвычайно хорошие новости». «Подробные данные показывают, что защита от коронарной инфекции, которую вы получаете через 35 дней после первой вакцинации, даже немного лучше для оксфордской вакцины, чем для «Pfizer», — добавил М. Хэнкок. Вакцина от «AstraZeneca», которая была разработана при участии Оксфордского университета (University of Oxford), при своем внедрении столкнулась с ограничениями по возрасту.

Согласно результатам исследования, опубликованным в виде препринта, первая доза вакцины от «AstraZeneca» у лиц пожилого возраста обеспечила защиту от инфекции на уровне от 60 до 73%, в то время как вакцина от «Pfizer»/«Biontech» — на 57–61%. Для оценки эффективности вакцин в реальных условиях учтены данные о тестировании на COVID-19 всех проживающих в стране лиц в возрасте старше 70 лет (7,5 млн) с 8 декабря по 19 февраля. Заболеваемость COVID-19 учитывали у лиц старше 70 лет, а количество дней пребывания в больнице и уровень смертности — у пациентов старше 80 лет.

Авторы заключили, что эффективность вакцины BNT162b2 достигла 61% (95% доверительный интервал (ДИ) 51–69%) с наступлением плато спустя 28–34 дня после вакцинации. Эффект вакцины ChAdOx1 наступил через 14–20 дней после вакцинации с достижением эффективности 60% (95% ДИ 41–73%) через 28–34 дня с дальнейшим увеличением до 73% (95% ДИ 27–90%), начиная с 35 дня.

Помимо защиты от симптоматического заболевания, пациенты, которые были вакцинированы одной дозой BNT162b2, достигли снижения риска экстренной госпитализации на 43% (95% ДИ 33–52%) и риска смерти — на 51% (95% ДИ 37–62%). Пациенты, получившие одну дозу ChAdOx1, попадали в больницу в связи с экстренными случаями на 37% (95% ДИ 3–59%) реже. При этом влияние ChAdOx1 на смертность, а также влияние на данные показатели двух доз пока не оценены из-за короткого временного интервала.

Таким образом, одна доза любой вакцины примерно на 80% эффективна для предотвращения госпитализации, причем однократное введение BNT162b2 на 85% снижает риск летального исхода вследствие COVID-19.

По материалам khub.net; faz.net

