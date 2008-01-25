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Новости медицины и фармацииПлазма крови реконвалесцентов COVID-19 неэффективна в терапии больных с очень тяжелым течением коронавирусной инфекции

Плазма крови реконвалесцентов COVID-19 неэффективна в терапии больных с очень тяжелым течением коронавирусной инфекции

Опубликовано  06.10.2021

В начале пандемии COVID-19 в поисках эффективного лечения данного заболевания медицинским сообществом было одобрено применение плазмы реконвалесцентов после коронавирусной болезни (это плазма крови, полученная от пациентов, вылечившихся от COVID-19) для лечения больных данным инфекционным заболеванием. Исторически такой метод уже оказался эффективным при лечении пациентов с другими инфекционными заболеваниями, например вирусом Эбола.

Международная исследовательская группа, в которую вошли и исследователи из Школы медицины Питтсбургского университета (University of Pittsburgh School of Medicine), провела клиническое исследование с участием пациентов Медицинского центра Питтсбургского Университета (University of Pittsburgh Medical Center — UPMC). В результате было продемонстрировано, что плазма крови реконвалесцентов неэффективна в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19. Результаты опубликованы в еженедельном медицинском журнале «The Journal of the American Medical Association» (JAMA) и представлены на ежегодном съезде Европейского общества интенсивной терапии (European Society of Intensive Care Medicine’s).

Брайан Макверри (Bryan McVerry), доктор медицины, доцент кафедры легочных заболеваний, аллергии и реаниматологии в Питтсбургском университете и специалист по интенсивной терапии Медицинского центра Питтсбургского университета, рассказал, что такой метод лечения применялся ранее, поскольку сотни тысяч людей заболели, а эффективные методы лечения коронавирусной инфекции не были найдены. Он объяснил, что, к сожалению, плазма крови реконвалесцентов применялась либо вне клинических исследований, либо в рамках исследований, которые не включали пациентов в критическом состоянии. Из-за этого не было возможности в короткие сроки оценить эффективность данного метода лечения у больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Результаты же проведенного исследования убедительно показывают неэффективность плазмы реконвалесцентов у данной категории больных. Таким образом, в дальнейшем необходимо применять другие, более эффективные методы лечения.

Эти данные были получены в рамках рандомизированного многофакторного адаптивного клинического исследования негоспитальной пневмонии REMAP-CAP (Randomized, Embedded, Multifactorial, Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia), в котором приняли участие тысячи пациентов в сотнях больниц по всему миру. Его целью было определить наиболее эффективные методы лечения COVID-19. В это исследование были включены и 400 пациентов Медицинского центра Питтсбургского университета. В исследовании REMAP-CAP также была показана эффективность применения глюкокортикостероидов у больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции и эффективность антикоагулянтов в лечении коронавирусной инфекции средней степени тяжести.

В исследование эффективности плазмы крови реконвалесцентов в рамках REMAP-CAP были включены 2011 взрослых пациентов, госпитализированных с тяжелым течением COVID-19. Они были рандомизированы в 2 группы. Пациенты 1-й группы получали две дозы плазмы реконвалесценов после COVID-19. Пациенты 2-й группы — плацебо. В дальнейшем оценивали количество летальных исходов и количество случаев использования искусственной вентиляции легких в каждой группе на протяжении 3 нед.

В результате в 1-й группе не было зафиксировано ни уменьшения количества летальных исходов, ни случаев применения искусственной вентиляции легких. Таким образом, плазма крови реконвалесцентов после COVID-19 оказалась неэффективной в лечении пациентов с тяжелым течением данного заболевания.

При этом у 126 пациентов с иммунной недостаточностью оценка эффективности применения плазмы крови реконвалесцентов после COVID-19 оказалась неоднозначной: продемонстрированы некоторые преимущества ее применения по сравнению со стандартным лечением. Однако количество пациентов было слишком маленьким, чтобы делать окончательные выводы.

Лиз Эсткур (Lise Estcourt), доктор медицины, доцент кафедры гематологии и трансфузиологии медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета (Oxford University’s Radcliffe Department of Medicine) и директор отдела клинических исследований крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (U.K.’s National Health Service Blood and Transplant Clinical Trials Unit), ответственная за связи с общественностью, пояснила, что, вероятно плазма крови реконвалесцентов после COVID-19 может быть эффективной в лечении больных коронавирусной инфекцией на ранних стадиях с иммунодефицитом, у которых не формируется полноценный иммунный ответ.

В исследовании не были выявлены механизмы, объясняющие неэффективность плазмы крови реконвалесцентов после COVID-19 у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Дерек Ангус (Derek Angus), доктор медицины, директор по инновациям Медицинского центра Питтсбургского Университета и заведующий отделением реанимации в Питтсбургском университете, объяснил: исследователи предполагают, что, возможно, неэффективность объясняется слишком малым количеством высококачественных антител в плазме крови, а также выраженностью воспалительного процесса и повреждения органов у больных. Он считает, что, вероятно, плазма крови реконвалесцентов может быть эффективной на более ранних этапах развития инфекционного процесса. В то же время Д. Ангус подчеркнул, что в Медицинском центре Питтсбургского Университета проведено адаптивное исследование OPTIMIZE-C19, результаты которого продемонстрировали эффективность моноклональных антител в терапии на ранних стадиях COVID-19.

По материалам www.medicalxpress.com/news

Опубликовано  06.10.2021

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