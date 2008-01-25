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Новости медицины и фармацииПланируете беременность? Сначала проверьте сердце

Планируете беременность? Сначала проверьте сердце

Опубликовано  23.07.2021

Результаты нового исследования Northwestern medicine свидетельствуют, что наличие или отсутствие кардиальной патологии у женщины до того, как она забеременеет, во многом определяет вероятность возникновения осложнений во время беременности или родов.

В исследовании оценивалось наличие четырех факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин до наступления беременности: курение, избыточная масса тела, артериальная гипертензия и сахарный диабет. При наличии каждого дополнительного фактора риска вероятность неблагоприятного исхода беременности у женщины становилась все выше. Эти неблагоприятные исходы включают: госпитализацию матери в отделение интенсивной терапии, преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при рождении и смерть плода.

По словам автора-корреспондента Садия Хан (Sadiya Khan), доцента медицины и профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University Feinberg School of Medicine), общеизвестно, что ожирение или гипертоническая болезнь связаны с более высоким риском неблагоприятных исходов беременности. Однако крайне важно то, что с каждым дополнительным фактором риска вероятность неблагоприятных исходов беременности становится все выше. Риск при наличии нескольких факторов превышает сумму рисков каждого отдельного фактора.

Результаты исследования, в котором принимали участие более 18 млн беременных, опубликованы в «European Journal of Preventive Cardiology», журнале Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology).

По мнению С. Хан, полученные данные указывают на необходимость более комплексного подхода к оценке сердечно-сосудистых заболеваний до беременности, а не акцентирования внимания на отдельных факторах риска, таких как индекс массы тела или артериальное давление.

Автор исследования отмечает, что на самом деле не все беременности планируются, но в идеале следует обследовать женщин задолго до наступления беременности, когда еще есть время для восстановления здоровья. Необходимо пересмотреть приоритеты и акцентировать внимание на укреплении здоровья женщин детородного возраста, поэтому вместо того, чтобы просто констатировать факт развития артериальной гипертензии, нужно предотвращать повышение артериального давления».

Первый автор исследования, студент 4-го курса медицинского факультета Файнберга (Feinberg), Майкл Ван (Michael Wang) отмечает, что пока понимание того, как эти результаты исследования влияют на здоровье женщин и их детей в отдаленной перспективе, неполное. Ожидается, что полученные результаты помогут в оказании медицинской помощи женщинам во время беременности и при ее планировании и позволят заполнить существующие в ней пробелы.

«Идеальный шторм» при осложнениях беременности

По словам С. Хан, распространенность у женщин ожирения до беременности и высокого артериального давления повышаются. В результате у женщин появляются факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в более молодом возрасте, чем раньше. Кроме того, все больше женщин беременеют в более позднем возрасте, так что к моменту наступления беременности факторы риска накапливаются.

«В популяции отмечается прогрессивное нарастание большего количества факторов риска, более ранних и более поздних беременностей», — подчеркнул С. Хан.

Исследование в цифрах

Исследование было проведено в виде перекрестного анализа данных о матерях и детях Национального центра статистики здравоохранения США (U.S. National Center for Health Statistics — NCHS), в котором собрана информация о рождении живых детей и внутриутробных смертях после 20-й недели беременности. Были объединены данные по родам у женщин в возрасте 15–44 лет в период 2014–2018 гг.

Всего в анализ было включено 18 646 512 беременностей. Средний материнский возраст составил 28,6 года.

Ученые оценивали факторы риска по шкале 0–4 (например, 0 — отсутствие факторов риска и 4 — все 4 фактора). У более 60% женщин отмечали хотя бы один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний до беременности, при этом у 52,5; 7,3; 0,3 и 0,02% выявляли 1, 2, 3 и 4 фактора риска соответственно.

В исследовании была продемонстрирована дифференцированная связь между большим количеством факторов риска и осложненным течением беременности — любым из четырех неблагоприятных исходов. Например, по сравнению с женщинами, не имеющими факторов риска, вероятность госпитализации матери в отделение интенсивной терапии в 1,12 раза выше для женщин с одним фактором риска; в 1,86 раза выше вероятность для женщин с 2 факторами риска; в 4,24 раза — для женщин с 3 факторами риска; и в 5,79 раза — для женщин с 4 факторами риска.

Все анализы были скорректированы с учетом возраста матери на момент родов, расы/этнической принадлежности, образования, получения дородовой помощи, а также с учетом паритета и количества плодов при данной беременности.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  23.07.2021

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