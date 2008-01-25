По результатам II фазы клинических исcледований, опубликованным в журнале «Clinical Cancer Research», реметиностат, первый в своем классе топический ингибитор процессов деацетилирования гистонов, продемонстрировал признаки клинической эффективности у пациентов с базальноклеточной карциномой (БКК).

ББК является наиболее распространенной формой рака кожи, и обычно пациентов с данным заболеванием лечат при помощи хирургического вмешательства. Хотя БКК не ассоциируется с высокой смертностью, хирургическое лечение может быть дорогостоящим и обременительным методом, особенно для пациентов с множественными поражениями БКК.

Возможной альтернативной стратегией является лечение БКК препаратом для местного применения. Однако существующие местные методы терапии БКК эффективны только при поверхностном подтипе БКК, что подчеркивает необходимость в более широко применяемых местных методах лечения этого заболевания.

Кавита Сарин, доктор медицины (Kavita Sarin, MD), старший автор исследования и доцент кафедры дерматологии Стэнфордского университета (Stanford University), с коллегами ранее определили ингибирование гистондеацетилазы (HDAC) как многообещающий терапевтический подход при БКК.

В своем последнем исследовании II фазы клинического исследования К. Сарин и ее коллеги оценивали безопасность и эффективность реметиностата, ингибитора HDAC, у взрослых пациентов с БКК. В отличие от системных ингибиторов HDAC, которые могут проявлять токсичность в разной степени, эффект реметиностата резко снижается после чрескожной абсорбции, что позволяет локализовать его активность в пораженном участке кожи.

В исследование было включено 30 пациентов, у каждого из которых на момент установления диагноза отмечали хотя бы один очаг БКК диаметром 5 мм и более. 90% пациентов идентифицированы как европеоиды нелатиноамериканского происхождения и почти половина из них ранее болели раком кожи. У 8 больных было выявлено несколько опухолей исследуемого типа, в результате чего в исследовании всего изучали 49 опухолей. Опухоли были выявлены как на открытых, так и на находящихся под одеждой участках тела, и большинство из них, согласно гистологическим характеристикам, классифицированы как узловые или поверхностные БКК.

Участники наносили на опухоли гель реметиностата 3 раза в сутки в течение 6 нед. Через 8 нед все оставшиеся опухоли были удалены хирургическим путем и исследованы гистологически.

Из 33 опухолей, включенных в окончательный анализ, у 69,7% отмечался клинический ответ на местное лечение (17 опухолей — полный ответ и 6 — частичный ответ). В среднем диаметр опухоли уменьшился на 62,3%, а площадь — на 71,5%.

Клинический ответ наблюдался для нескольких подтипов БКК. Частота клинического ответа составила 100% среди 6 поверхностных БКК (5 полных ответов, 1 частичный ответ); 68,2% среди 22 узловых БКК (10 полных ответов, 5 частичных ответов) и 66,7% среди 3 инфильтративных БКК (2 полных ответа). При 2 опухолях микронодулярного подтипа отмечалось полное отсутствие клинического ответа.

Не сообщалось о системных или серьезных побочных эффектах. Наиболее частым побочным эффектом была экземоподобная кожная реакция в месте нанесения реметиностата.

Ограничениями данного исследования были небольшой размер выборки, его односторонний дизайн и отсутствие данных о длительности ответа.

К. Сарин комментирует: «Хотя необходимы дальнейшие исследования, наши результаты дают основания предположить, что реметиностат может быть безопасной и многообещающей альтернативой хирургическому лечению БКК в связи с наблюдаемым быстрым и полным клиническим ответом. Однако, если терапия заменяет хирургическое лечение, то клинический эффект должен быть не только полным, но и длительным». По словам автора, в дальнейших исследованиях планируется оценка длительности клинического ответа на реметиностат.

Исследование также показало клиническую эффективность реметиностата против узловой БКК — одного из наиболее распространенных подтипов БКК. Однако от «идеального» препарата ожидается клинический эффект в отношении как узловых, так и поверхностных, а также, теоретически, и других подтипов БКК.

По материалам medicalxpress.com