Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПервый тест на Т-клеточный иммунитет к SARS-CoV-2

Первый тест на Т-клеточный иммунитет к SARS-CoV-2

Опубликовано  10.03.2021

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 5 марта выдало разрешение на использование в чрезвычайной ситуации (emergency use authorization — EUA) теста T-Detect COVID, разработанного Корпорацией адаптивных биотехнологий (Adaptive Biotechnologies Corporation — Adaptive). T-Detect COVID — это тест на основе секвенирования следующего поколения (next generation sequencing — NGS), помогающий идентифицировать лиц с адаптивным Т-клеточным иммунным ответом на SARS-CoV-2, указывающим на недавнюю или предшествующую инфекцию SARS-CoV-2. Разработка этого теста стала возможной благодаря объединению понимания Adaptive того, как работает иммунная система, с искусственным интеллектом Microsoft и возможностями машинного обучения.

Тест анализирует последовательности ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) Т-клеток (лейкоцитов), а положительный результат теста указывает на предшествующее заражение SARS-CoV-2, в то время как отрицательные результаты не исключают острую или текущую инфекцию SARS-CoV-2. Все результаты теста следует использовать в сочетании с клиническим обследованием, историей болезни пациента и другими данными. Тест T-Detect COVID не следует использовать для диагностики текущей инфекции SARS-CoV-2.

Ответ T-клеток может быть выявлен в крови через несколько дней после первоначального заражения; однако неизвестно, как долго он сохраняется после инфекции и какой уровень защиты может быть обеспечен наличием Т-клеточного иммунного ответа. Тест T-Detect COVID будет полезным инструментом, который поможет определить, был ли у человека ранее COVID-19. Это особенно важно для людей, у которых могли ранее проявляться симптомы, или полагавших, что они были инфицированы, но не получили положительного результата на COVID-19 с помощью молекулярного или антигенного диагностического теста.

Тест показан для использования квалифицированными медицинскими работниками на образцах, взятых у лиц с появлением симптомов не менее 15 дней тому назад. В настоящее время тестирование ограничено лабораториями, назначенными Adaptive и сертифицированными в соответствии с Поправками о совершенствовании клинических лабораторий 1988 г. (Clinical Laboratory Improvement Amendments — CLIA) и соответствующими требованиям для выполнения тестов высокой сложности.

T-Detect COVID — это первый клинический тест, запущенный в рамках сотрудничества Adaptive и Microsoft по созданию иммунной карты под названием TCR-Antigen Map. Благодаря передовым технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения появилась возможность проанализировать огромный набор данных, эффективно создав «карту» иммунных клеток для большинства заболеваний. Этот подход использует иммуносеквенирование, запатентованное компьютерное моделирование и машинное обучение для сопоставления последовательностей рецепторов Т-клеток с антигенами, связанными с инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Так, на продвинутой стадии разработки находятся тесты для диагностики болезней Лайма и Крона.

По материалам fda.gov; investors.adaptivebiotech.com

Опубликовано  10.03.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости