Эпилепсия — заболевание с характерными симптомами, однако причин его возникновения может быть много. Тяжелые эпилептические приступы в раннем возрасте (с 1-го года жизни) возникают у людей с генетически детерминированной разновидностью эпилепсии. При этом заболевании также отмечаются тяжелые нарушения психического развития, в том числе походки, речи и письма, а также сложности с концентрацией внимания. До сих пор генетически детерминированная форма эпилепсии плохо поддавалась традиционной терапии. Исследователи Ульрике Хедрих-Климош (Ulrike Hedrich-Klimosch), Стефана Локсманн (Stephan Lauxmann) и Хольгер Лерхе (Holger Lerche) из Института клинических исследований мозга Херти (Hertie Institute for Clinical Brain Research), Университетской клиники (University Hospital) и Тюбингенского университета (University of Tübingen) провели оценку эффективности препарата, который был одобрен ранее для терапии рассеянного склероза. Он оказывает прямое антагонистическое действие в отношении патогенетических проявлений генетического дефекта и уменьшает выраженность симптомов эпилепсии. Результаты исследования опубликованы в журнале «Science Translational Medicine».

Этиология тяжелой младенческой эпилепсии — наличие редкого генетического нарушения. Мутации гена KCNA2 обусловливают структурно-функциональные нарушения калиевых каналов, которые находятся в клетках головного мозга. Эти каналы представляют собой поры клеточной мембраны нервных клеток и отвечают за передачу электрических сигналов. При некоторых подтипах заболевания отмечается усиление активности калиевых каналов.

Соавтор исследования С. Локсман поясняет: «В этом случае терапия должна быть направлена на патогенетическую основу заболевания и подавлять повышенную активность каналов. Один из таких блокаторов — активное вещество 4-аминопиридин. Он специфически ингибирует повышенную активность калиевых каналов и представляет собой активную форму лекарственного средства, которое одобрено для лечения нарушений походки у пациентов с рассеянным склерозом». В сотрудничестве с 8 другими центрами по всему миру команда С. Локсмана провела лечение 11 пациентов 4-амидопирином в исследованиях «n-of-1». Результаты исследования обнадеживающие. Выраженность клинических проявлений эпилепсии уменьшилась у 9 из 11 пациентов: количество ежедневных эпилептических приступов уменьшилось или они полностью прекратились. В повседневной жизни пациенты, как правило, были гораздо более внимательными. Кроме того, после курса лечения отмечалось улучшение функции речи.

Препарат действует не на все подтипы заболевания. В некоторых случаях мутация гена приводит к ограничению активности калиевых каналов. Исследователи создали базу данных, на основе которой можно оценивать, может ли препарат помочь пациенту с недавно диагностированным дефектом гена KCNA2 или нет. В базе перечислены различные мутации генов KCNA и ассоциированные с ними клинические проявления, в частности структурно-функциональные нарушения калиевых каналов. Таким образом можно быстро начать терапию и снизить интенсивность клинических проявлений болезни.

Х. Лерхе комментирует: «Эпилепсия, вызванная мутацией гена KCNA2, является очень редкой разновидностью заболевания. Во всем мире известно около 50 подтвержденных случаев. Разработка подходящего препарата для лечения подобных орфанных заболеваний обычно слишком дорога и недостаточно прибыльна для фармацевтических компаний. Поэтому акцент делается на перепрофилирование лекарств — применение препаратов, которые уже одобрены для лечения других заболеваний».

По материалам www.medicalxpress.com/news