Первый генетически подтвержденный случай реинфекции SARS-CoV-2

Мужчина из Гонконга, заболевший COVID-19 в марте, через несколько месяцев заразился другим генетическим типом вируса. Генетическое секвенирование показало, что вторая инфекция, развившаяся после возвращения из Испании, была вызвана вирусом, который генетически отличался от вызвавшего заболевание весной. Случай описан в журнале «Clinical Infectious Diseases»*. У заболевшего повторно 33-летнего специалиста по информационным технологиям так и не появилось симптомов второй инфекции, но его иммунная система отреагировала выработкой новой партии антител. Заключение авторов о том, что SARS-CoV-2 может продолжать циркулировать среди людей, несмотря на достижение коллективного иммунитета из-за естественной инфекции или вакцинации, ставит под вопрос значимость иммунизации против вируса.

Подтверждение повторного заражения имеет несколько важных последствий, отметили авторы исследования. Во-первых, маловероятно, что SARS-CoV-2 перестанет циркулировать в популяции после достижения коллективного иммунитета, хотя возможно, что последующие инфекции могут быть более легкими, чем первая инфекция, как в данном случае реинфекции. COVID-19, вероятно, будет вызывать повторные заражения, подобно «сезонным» коронавирусам 229E, OC43, NL63 и HKU1. Во-вторых, поскольку вакцины могут не обеспечивать пожизненную защиту от COVID-19, их исследования должны также включать пациентов, вылечившихся от COVID-19. Кроме того, повторные инфекции обычно связаны с длительным выделением вируса или его генетического материала. С практической точки зрения, важно, что пациенты с COVID-19 в анамнезе должны соблюдать противоэпидемические меры, такие как ношение маски и социальное дистанцирование.

По материалам watermark.silverchair.com; www.nature.com

* Kelvin Kai-Wang To, Ivan Fan-Ngai Hung, Jonathan Daniel Ip, Allen Wing-Ho Chu, Wan-Mui Chan, Anthony Raymond Tam, Carol Ho-Yan Fong, Shuofeng Yuan, Hoi-Wah Tsoi, Anthony Chin-Ki Ng, Larry Lap-Yip Lee, Polk Wan, Eugene Tso, Wing-Kin To, Dominic Tsang, Kwok-Hung Chan, Jian-Dong Huang, Kin-Hang Kok, Vincent Chi-Chung Cheng, Kwok-Yung Yuen, COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 strain confirmed by whole genome sequencing, Clinical Infectious Diseases, , ciaa1275