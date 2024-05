Экспериментальная вакцина, разрабатываемая компанией «AstraZeneca» и Оксфордским университетом (Oxford University) против нового коронавируса, вызвала иммунный ответ на ранних стадиях клинических исследований, о чем сообщили* 20 июля с надеждой на возможность ее массового применения в конце года. Более 150 потенциальных вакцин находятся на разных стадиях разработки, и в эти дни о позитивных результатах исследований сообщили также американские компании Pfizer, Moderna, китайская CanSino Biologics.

Так, в журнале «The Lancet» опубликованы результаты проведенного в Великобритании слепого рандомизированного контролируемого исследования І/ІІ фаз вакцины на основе аденовируса шимпанзе (ChAdOx1 nCoV-19), экспрессирующей спайковый протеин вируса SARS-CoV-2, по сравнению с менингококковой конъюгатной вакциной (MenACWY) в качестве контроля. Участниками исследования стали 1077 взрослых без лабораторно подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 или симптомов, позволяющих заподозрить COVID-19, в анамнезе. Доза 5 • 1010 вирусных частиц была выбрана на основе предыдущего опыта с ChAdOx1 MERS, где, несмотря на повышенную реактогенность, наблюдали зависимость «доза—ответ» в отношении нейтрализующих антител. При этом самый сильный ответ наблюдали у людей, получавших 2 дозы. Поправка к протоколу на 2 клинических базах позволяла участникам получать парацетамол до инъекции.

Десять участников, назначенных в нерандомизированную неослепленную группу первичного бустера ChAdOx1 nCoV-19, получили двукратное введение, причем бустерную дозу вводили через 28 дней после первой. Гуморальные ответы до и после вакцинации оценивали с использованием стандартизированного иммуноферментного анализа (ИФА) общего IgG против тримерного спайкового белка SARS-CoV-2, мультиплексного иммуноанализа, 3 анализов нейтрализации SARS-CoV-2 (анализ нейтрализации уменьшения бляшек на 50% [PRNT 50 ], анализ микронейтрализации [MNA 50 , MNA 80/90 и Marburg VN), а также анализа нейтрализации псевдовируса.

Данное исследование еще продолжается, и в упомянутой публикации подведены лишь первые его итоги. Так, местные и системные реакции были более частыми в группе ChAdOx1 nCoV-19, и выраженность многих из них была уменьшена при помощи профилактического приема парацетамола (по 1 г каждые 6 ч в течение первых суток), включая боль, ощущение лихорадки, озноб, мышечную боль, головную боль и недомогание (все р <0,05). Серьезных побочных эффектов, связанных с ChAdOx1 nCoV-19, не зарегистрировано. В группе ChAdOx1 nCoV-19 спайк-специфические Т-клеточные ответы достигли максимума на 14-й день. Ответы в отношении IgG возрастали к 28-му дню (среднее значение 157 единиц ELISA [ЕЭ], 96–317; n = 127) и усиливались после второй дозы (639 ЕЭ, 360–792; n = 10). После бустерной дозы все участники обладали нейтрализующей активностью, причем уровни нейтрализующих антител сильно коррелировали с уровнями IgG.

Предварительные результаты показывают, что вакцина-кандидат ChAdOx1 nCoV-19, вводимая однократно, была безопасной и переносимой, несмотря на более высокий профиль реактогенности, чем контрольная вакцина MenACWY.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чье правительство помогло финансировать совместный проект AstraZeneca и Оксфордского университета, приветствовал результаты как «очень позитивные». «Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией COVID-19, — отметила разработчик вакцины Сара Гилберт (Sarah Gilbert). — Мы до сих пор не знаем, насколько сильный иммунный ответ нам необходим для эффективной защиты от инфекции SARS-CoV-2».

AstraZeneca подписала соглашения с правительствами по всему миру на поставку вакцины в количестве более 2 млрд доз, в том числе 300 млн — для США. При этом компания не стремится получить прибыль от вакцины во время пандемии. Паскаль Сорио (Pascal Soriot), исполнительный директор AstraZeneca, сообщил, что компания собирается начать производство к сентябрю, надеясь обеспечить массовую доступность в этом году, в зависимости от того, насколько быстро могут быть завершены исследования на поздних стадиях. Последние проводят в Бразилии и Южной Африке, собираясь вскоре подключить и американские базы. При этом склоняются к двухдозовому режиму, не собираясь рисковать с единственной или слишком низкой дозой, которая может не сработать. Сообщают также о намерениях провести исследования с участием детей после того, как для взрослых будут собраны достаточные данные о безопасности.

По материалам www.thelancet.com; uk.reuters.com

*Folegatti P. M., Ewer K. J., Aley P. K., et al. (2000). Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. The Lancet, ISSN: 0140-6736, Vol: 0, Issue: 0.