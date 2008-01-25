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Новости медицины и фармацииПервое исследование чередования вакцин от COVID-19

Первое исследование чередования вакцин от COVID-19

Опубликовано  04.02.2021

В ходе исследования будет изучена возможность безопасного использования в двухдозовых схемах не одной, а разных вакцин. Инновационный проект, о котором сообщил Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании (Department of Health and Social Care — DHSC), стартует 4 февраля при поддержке государства в размере 7 млн фунтов стерлингов (8 млн евро). Пациенты, принимающие участие в новом клиническом исследовании, получат разные вакцины от COVID-19 в качестве первой и второй доз.

Исследование, проводимое Национальным консорциумом по оценке календаря иммунизации (National Immunisation Schedule Evaluation Consortium — NISEC) на 8 клинических базах, поддерживаемых Национальным институтом исследований в области здравоохранения (National Institute for Health Research — NIHR), позволит также собрать иммунологические данные в связи с разными интервалами между первой и второй дозами в схемах смешанной иммунизации по сравнению с обычными, когда одну и ту же вакцину используют для обеих доз.

Ожидается, что первые результаты исследования, рассчитанного на 13 мес, будут опубликованы летом. Оно получило одобрение этического комитета и Агентства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями Великобритании (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency — MHRA). Если исследование покажет многообещающие результаты, правительство может рассмотреть вопрос о пересмотре схемы вакцинации, но только в том случае, если безопасность будет доказана и соответствующее решение примет Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation — JCVI).

Первоначально исследование включит 8 различных комбинаций, а именно:

2 дозы вакцины Oxford/AstraZeneca с интервалом 28 дней;

2 дозы вакцины Oxford/AstraZeneca с интервалом 12 нед — в качестве контрольной группы;

2 дозы вакцины Pfizer/BioNTech с интервалом 28 дней;

2 дозы вакцины Pfizer/BioNTech с интервалом 12 нед — в качестве контрольной группы;

вакцина Oxford/AstraZeneca для первой дозы, затем вакцина Pfizer/BioNTech — для второй с интервалом 28 дней;

вакцина Oxford/AstraZeneca для первой дозы, затем вакцина Pfizer/BioNTech — для второй с интервалом в 12 нед;

вакцина Pfizer/BioNTech для первой дозы, затем вакцина Oxford/AstraZeneca — для второй, с интервалом 28 дней;

вакцина Pfizer/BioNTech для первой дозы, затем вакцина Oxford/AstraZeneca — для второй, с интервалом в 12 нед.

Ожидается, что в исследовании под названием «COVID-19 Heterologous Prime Boost», или «Com-Cov», примут участие более 800 пациентов из 8 разных мест всей Англии, в том числе Лондона, Бирмингема и Ливерпуля. Организаторы отмечают, что если окажется, что вакцины можно использовать взаимозаменяемо, это значительно повысит гибкость систем обеспечения. Они надеются также, что, комбинируя вакцины, смогут усилить и продлить иммунный ответ.

По материалам gov.uk

Опубликовано  04.02.2021

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