Первое лекарство на основе микроРНК способно влиять на человеческие сосуды
Исследователи из Университета Гете (Goethe-Universität) успешно опробовали новую терапию сердечно-сосудистых заболеваний на людях. Ученые во главе со Стефани Диммелер (Stefanie Dimmeler) впервые смогли доказать, что антисмысловой олигонуклеотид MRG-110, ингибирующий микроРНК (miR-92a-3p), является многообещающей терапевтической стратегией, направленной на образование новых сосудов, предотвращение воспалительных и склеротических изменений кровеносных сосудов.
МикроРНК представляют собой короткие цепи нуклеиновых кислот, которые контролируют широкий спектр биологических процессов. Ингибиторы микроРНК, нацеленные на борьбу с гепатитом С и лейкозом, уже были протестированы в клинических исследованиях. Теперь пришла очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследования* у здоровых добровольцев MRG-110 способен успешно ингибировать микроРНК-92a в крови. Результаты показывают, что этот ингибитор может стать первой микроРНК-терапией при сердечно-сосудистых заболеваниях.
В исследовании приняли участие исследовательский институт (Forschungsinstitut) компании Servier и американская «miRagen Therapeutics». Проект финансировался Немецким центром исследований сердечно-сосудистой системы (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislaufforschung).
По материалам dzhk.de
*Abplanalp et al. (2020) Efficiency and Target Derepression of Anti-miR-92a: Results of a First in Human Study; Nucleic Acid Therapeutics; doi: 10.1089/nat.2020.0871.
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