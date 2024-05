В недавнем исследовании было показано, что ингибиторы натрий-зависимого котранспортера глюкозы-2 (НЗКТГ-2; sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors — SGLT-2) снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с хроническим заболеванием почек.

Дэвид Прейсс (David Preiss), доктор философии, адъюнкт-профессор отдела исследований здоровья населения Совета медицинских исследований Оксфордского университета (Medical Research Council Population Health Research Unit at the University of Oxford), Великобритания, соруководитель исследования, объяснил, что ранее в исследованиях была показана безопасность и эффективность препаратов группы ингибиторов НЗКТГ-2, например, эмпаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом II типа. В данном же исследовании было продемонстрировано снижение риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации по поводу сердечной недостаточности у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительном применении препаратов группы ингибиторов НЗКТГ-2.

В исследовании были проанализированы данные 13 крупных клинических исследований ингибиторов НЗКТГ-2. Д. Прейсс объяснил, что в исследовании были показаны важные преимущества ингибиторов НЗКТГ-2. Так, эти препараты:

снижают риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 14%, независимо от того, диагностирован ли у пациента сахарный диабет II типа;

снижают риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 23% как у участников с диагностированным сахарным диабетом II типа, так и без него;

снижают риск прогрессирования заболевания почек в целом на 37%, независимо от того, был ли диагностирован у участников сахарный диабет II типа.

Так, по данным исследования, применение ингибиторов НЗКТГ-2 в течении года способствует профилактике развития 34 летальных исходов или необходимости госпитализации по поводу декомпенсации сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом II типа и 22 летальных исходов или необходимости госпитализации у лиц без сахарного диабета. Кроме того, применение ингибиторов НЗКТГ-2 в течении года позволяет предупредить прогрессирование хронического заболевания почек у 11 больных сахарным диабетом и 15 лиц без данной патологии на каждую 1000 пациентов.

Метаанализ включал результаты EMPA-KIDNEY, крупнейшего на сегодня исследования по оценке эффективности ингибиторов НЗКТГ-2 у пациентов с хроническим заболеванием почек. В EMPA-KIDNEY было включено 6609 участников из 8 стран: Германии, США, Великобритании, Китая, Малайзии, Японии, Канады и Италии. Их средний возраст составлял 64 года. У всех них было диагностировано хроническое заболевание почек, у более 25% участников — сердечно-сосудистые заболевания, у около 50% — сахарный диабет II типа. Период наблюдения составлял 2 года. Участники были рандомизированы на 2 группы. Пациенты из 1-й группы принимали эмпаглифлозин, из 2-й группы — плацебо. В исследовании было продемонстрировано, что риск прогрессирования заболевания почек и летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний был на 28% ниже у участников 1-й группы.

Д. Прейсс подчеркнул, что ингибиторы НЗКТГ-2, например, эмпаглифлозин для снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений следует рекомендовать взрослым пациентам с хроническим заболеванием почек независимо от того, диагностирован у них сахарный диабет II типа или нет.

Результаты исследования были представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) в 2022 г.

По материалам www.medicalxpress.com