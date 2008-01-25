В журнале «European Heart Journal — Quality of Care and Clinical Outcomes» опубликованы результаты исследования, которые указывают на то, что при ведении пациентов с кардиальной патологией уменьшению массы тела уделяется недостаточное внимание.

Анализ данных более 10 000 пациентов показал, что на момент госпитализации, причиной которой стал сердечный приступ, у менее 20% отмечали индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы. Примерно через 16 мес у 86% пациентов, у которых на момент госпитализации отмечалось ожирение, все еще сохранялся этот фактор риска. В то же время у 14% пациентов избыточная масса тела увеличилась до ожирения. Это явление особенно распространено среди молодых женщин: почти у 50% женщин в возрасте младше 55 лет отмечается ожирение. Тем не менее, более 1/ 3 пациентов с ожирением заявили, что они не получали рекомендаций по физической активности или питанию, и почти каждый пятый отметил, что им не сообщили о том, что их масса тела является избыточной.

Авторы отмечают, что ожирение не рассматривается врачами как серьезная медицинская проблема, которая требует внимания, рекомендаций и очевидных советов по поводу индивидуальной коррекции массы тела.

Пациентам с избыточной массой тела и ожирением при ишемической болезни сердца (ИБС) настоятельно рекомендуется уменьшать массу тела. Это позволяет улучшить контроль за артериальным давлением, нормализовать уровни липидов в крови и снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа. Суммарно это позволяет снизить вероятность повторного сердечного приступа. В исследовании изучали ведение пациентов с избыточной массой тела или ожирением на момент госпитализации по поводу первого или повторного сердечного приступа (например стенокардии или плановой операции по восстановлению коронарного кровотока). Исследователи оценивали рекомендации, которые получали пациенты относительно образа жизни, точность выполнения этих рекомендаций и взаимосвязь между изменениями массы тела и состоянием здоровья.

Исследователи объединили данные исследований EUROASPIRE IV (2012–2013 гг.) И EUROASPIRE V (2016–2017 гг.), которые были проведены в 29 странах. В анализ включены 10 507 пациентов с ИБС. Пациентов осматривали через 6–24 мес после госпитализации, причиной которой стал сердечный приступ (средний интервал составлял 16 мес). Осмотр включал опрос, анкетирование и клиническое обследование, включая оценку массы тела, роста и анализов крови.

Около 1/ 4 участников (24,8%) были женского пола, а средний возраст на момент госпитализации составлял 62,5 года. На момент госпитализации у 34,9% пациентов отмечалось ожирение и еще у 46,0% — избыточная масса тела. К моменту контрольного осмотра (в среднем через 16 мес) еще у большей части пациентов отмечалось ожирение (36,9%). Показатели ожирения были выше у более молодых пациентов с распространенностью 40,1% в возрасте младше 55 лет (мужчины — 38,3%, женщины — 48,4%).

Выявлена корреляция между изменениями массы тела и состоянием здоровья. У пациентов с избыточной массой тела или ожирением, которые в дальнейшем уменьшили свою массу тела на 5% или более, отмечалась более низкая частота гипертензии, дислипидемии и ранее не распознанного сахарного диабета по сравнению с теми, кто увеличил свою массу тела на 5% или более. Такие данные получены несмотря на то, что они в равной степени получали лечение препаратами для снижения артериального давления и гиполипидемии. Пациенты, у которых масса тела уменьшилась, также сообщили о более высоком уровне физического и эмоционального качества жизни.

Относительно советов, которые получали пациенты, установлено, что 50% всех пациентов рекомендовали следовать программе кардиологической профилактики и реабилитации без разницы в рекомендациях в зависимости от их массы тела. Менее чем 2/ 3 пациентов с ожирением было рекомендовано соблюдать рекомендации по питанию (63,7%) или регулярно заниматься физической активностью (64,2%).

Выявлена положительная связь между улучшением образа жизни и уменьшением массы тела у пациентов с ожирением или избыточной массой тела. По сравнению с теми, у кого масса тела увеличилась на 5% или более, те, кто продемонстрировал уменьшение массы тела не менее 5%, чаще снижали потребление жира и сахара, увеличивали потребление фруктов, овощей и рыбы, регулярно занимались физическими упражнениями, посещали программу кардиологической реабилитации и профилактики и соблюдали врачебные диетические рекомендации.

Авторы исследования отмечают, что увеличение массы тела в значительной степени связано с отказом от курения. Среди пациентов с избыточной массой тела или ожирением на момент госпитализации те, кто бросил курить, прибавили в среднем 1,8 кг, в отличие от среднего увеличения массы тела 0,4 кг, отмечаемого у постоянных курильщиков.

Автор исследования профессор Катриона Дженнингс (Catriona Jennings) из Национального университета Ирландии, Голуэй (National University of Ireland, Galway), сообщила, что в программах кардиологической реабилитации, в которых обычно делается упор на упражнения, следует уделять внимание диетическим рекомендациям. Однако необходимо также акцентировать внимание на коррекции режима питания. Общеизвестно, что уменьшение массы тела лучше всего достигается путем формирования здорового режима питания, повышения уровня физической активности и регулярных физических упражнений. Не рекомендуется активно пытаться похудеть одновременно с попыткой бросить курить. Оптимальной стратегией будет пересмотр рациона питания и повышение физической активности, что смягчает влияние отказа от курения на увеличение массы тела.

По мнению профессора К. Дженнингс, охват населения и доступ к программам кардиологической реабилитации недостаточный: менее 50% пациентов в Европе сообщили, что они завершили программу. Такие программы предоставят хорошую возможность поддержать пациентов в решении проблемы избыточной массы тела, ожирения, особенно для женщин, у которых в ходе исследования установлена широкая распространенность избыточной массы тела и ожирения. Доступность и приверженность пациентов можно повысить с помощью цифровых технологий. Это особенно важно для женщин, которые, вероятно, с меньшей вероятностью будут посещать программу, потому что у них есть много других конкурирующих приоритетов, таких как забота о близких.

Уменьшение массы тела – важная задача для пациентов, перенесших сердечный приступ. Однако это непростая задача, и пациентам требуется помощь.

По материалам www.medicalxpress.com