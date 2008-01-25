Пациент после трансплантации легких 2 раза перенес COVID-19

В июле 2020 г. пациенту с COVID-19 Брайану Кунсу (Brian Kuhns) провели операцию по трансплантации легких — в то время малоиспользуемую методику для лечения вирус-ассоциированного повреждения легких.

Сегодня клинический случай Б. Кунса еще больше похож на историю медицинского успеха: недавно он перенес COVID-19 во второй раз. Предполагалось, что повторное заражение коронавирусом может привести к летальному исходу. Поэтому пациент придерживался всех мер изоляции и социального дистанцирования, однако все равно был инфицирован повторно.

При повторном заболевании потребовалась госпитализация продолжительностью всего 2 дня. В дальнейшем пациента перевели в Северо-Западную мемориальную больницу (Northwest Memorial Hospital) в Чикаго для лечения инфекции, ассоциированной с трансплантацией.

В конце ноября 2021 г. Национальное общественное радио (National Public Radio — NPR) сообщило со ссылкой на данные United Network for Organ Sharing (UNOS), что каждая десятая трансплантация легких в США проводится пациентам с COVID-19.

Медицинский директор UNOS Дэвид Классен (David Klassen) высказал предположение, что если бы для трансплантации было доступно большее количество органов, число трансплантаций по поводу необратимого повреждения легких при коронавирусной болезни было бы выше.

В отчете NPR говорится, что 238 пациентам с COVID-19 была проведена трансплантация легких с тех пор, как эти операции были впервые зарегистрированы в августе 2020 г.

По данным UNOS, в 2021 г. в США было проведено в общей сложности 2524 трансплантации легких людям с различными заболеваниями этого органа по сравнению с 2539 в 2020 г.

По материалам www.medscape.com