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Новости медицины и фармацииОстеоартрит коленого сустава: что эффективнее — внутрисуставные инъекции кортикостероидов или гиалуроновой кислоты?

Остеоартрит коленого сустава: что эффективнее — внутрисуставные инъекции кортикостероидов или гиалуроновой кислоты?

Опубликовано  05.12.2022

Остеоартрит — это заболевание, приводящее к дегенеративным изменениям суставного хряща. Типичными симптомами остеоартрита коленного сустава являются боль во время физической активности, ограничение подвижности, ощущение скованности движений, болезненность, припухлость в области поражения, а также такие деформации, как искривление коленных суставов и ног.

По оценкам экспертов, остеоартрит коленного сустава диагностируют у около 1 из 5 жителей США в возрасте от 45 лет. У лиц в возрасте старше 50 лет, с избыточной массой тела, семейным анамнезом остеоартрита коленного сустава или с патологией коленного сустава (например травмами в анамнезе) вероятность развития остеоартрита коленного сустава выше. При этом в 10% случаев при такой патологии применяют внутрисуставные инъекции лекарственных препаратов. При внутрисуставном введении глюкокортикостероиды обеспечивают уменьшение выраженности болевого синдрома на 4–8 нед, гиалуроновая кислота оказывает более длительный эффект.

В последние годы эксперты неоднократно высказывали опасения относительно безопасности инъекций глюкокортикостероидов в коленный сустав.

В двух независимых исследованиях было проанализировано влияние внутрисуставного введения кортикостероидов и гиалуроновой кислоты на прогрессирование остеоартрита коленного сустава.

В обоих исследованиях было показано, что у пациентов, которым вводили внутрисуставно глюкокортикостероиды, наблюдалось более выраженное прогрессирование остеоартрита коленного сустава по сравнению с контрольной группой и лицами, получавшими внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты.

Учитывая полученные в этих исследованиях данные, кортикостероиды в коленный сустав следует вводить с осторожностью, при этом, вероятно, гиалуроновая кислота является более безопасным альтернативным методом терапии при остеоартрозе коленного сустава.

В исследовании под руководством доктора Упасаны Бхарадвадж (Upasana Bharadwaj) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco — UCSF) исследовали связь между типом инъекции в коленный сустав (кортикостероид или гиалуроновая кислота) и прогрессированием остеоартрита коленного сустава в течение 4 лет. Так, были проанализированы данные 70 пациентов: участникам 1-й группы однократно был введен в сустав глюкокортикостероид (n = 44), 2-й группы — гиалуроновая кислота (n = 26). Всем им была проведена магнитно-резонансная томография сустава до, после и через 2 года после инъекции. Контрольную группу составили 140 участников, которым не проводились внутрисуставные инъекции. В исследовании было показано, что у участников 1-й группы наблюдалось значительно более выраженное прогрессирование остеоартрита, чем у лиц из 2-й и контрольной групп.

В исследовании, проведенном Азадом Дарбанди (Azad Darbandi) из Чикагской медицинской школы Университета медицины и науки им. Розалинды Франклин (Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science), было проанализировано прогрессирование остеоартрита коленного сустава у пациентов, получавших инъекции кортикостероидов и гиалуроновой кислоты в течение 4 лет. В данном исследовании применяли рентгенологические методы исследования коленного сустава.

Результаты обоих исследований были представлены 29 ноября 2022 г. на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (Radiological Society of North America — RSNA).

В обоих исследованиях использовали данные из «Инициативы по остеоартриту» (Osteoarthritis Initiative — OAI) — многоцентрового обсервационного исследования, включающего пациентов с остеоартритом коленного сустава. Оно проводится уже на протяжении 14 лет и спонсируется Национальными институтами здравоохранения (National Institutes of Health).

В исследование было включено 150 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Они были разделены на 2 группы, участникам 1-й группы внутрисуставно вводили глюкокортикостероиды (n = 50), участникам 2-й группы в коленный сустав вводили гиалуроновую кислоту (n = 50), пациенты контрольной группы не получали внутрисуставных инъекций (n = 50). Все участники проходили рентгенографическое обследование коленного сустава в момент включения в исследование и спустя 4 года. Было выявлено, что у пациентов, которым вводили глюкокортикостероиды, наблюдалось значительно более быстрое прогрессирование остеоартрита, характеризующееся сужением медиальной суставной щели по сравнению с участниками 2-й и контрольной групп.

Доктор Дж. Хаксби Эбботт (J. Haxby Abbott), профессор из Университета Отаго (University of Otago), специализирующийся на клинической эпидемиологии заболеваний опорно-двигательного аппарата и лечении пациентов с остеоартритом, подчеркнул, что внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов должны применяться только при недостаточной эффективности других, более безопасных и эффективных методов терапии при остеоартрите коленного сустава, поскольку приводят к выраженному прогрессированию патологии. Он объяснил, что при остеоартрите в качестве терапии первой линии показано использование сначала местных, а затем пероральных нестероидных противовоспалительных препаратов.

Доктор Эва М. Роос (Ewa M. Roos), профессор физиотерапии и руководитель исследовательского отдела скелетно-мышечной функции и физиотерапии в Университете Южной Дании (University of Southern Denmark), подчеркнула, что прежде чем назначать пациентам внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты, им следует рекомендовать лечебную гимнастику и уменьшение массы тела в качестве терапии первой линии.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  05.12.2022

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