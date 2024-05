Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — распространенное эндокринологическое заболевание, которое диагностируют у 10–15% женщин во всем мире. Ключевой особенностью СПКЯ является избыток андрогенов, то есть перепроизводство так называемых «мужских» гормонов надпочечниками, яичниками и адипоцитами.

Такие клинические проявления СПКЯ, как нерегулярность менструальных циклов и трудности с зачатием, известны давно. Но в многочисленных публикациях за последнее десятилетие также подчеркивалось, что у женщин с СПКЯ также наблюдается хроническое нарушение метаболизма, которое клинически проявляется высоким артериальным давлением и сахарным диабетом II типа, а в более старшем возрасте — жировой дистрофией печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Гиперандрогения оказывает неблагоприятное воздействие на метаболизм у женщин. На фоне гиперандрогении в жировой ткани происходит накопление жира в адипоците. Процессы депонирования жира неразрывно связаны со стимуляцией выработки инсулина. А инсулин, в свою очередь, стимулирует синтез андрогенов в тека-клетках яичников — порочный круг, связывающий избыток андрогенов с инсулинорезистентностью.

Какова же роль оральных контрацептивов?

Оральные контрацептивы (ОК) обычно применяются для регулирования менструального цикла у женщин с СПКЯ. Однако, по мнению Вибке Арльт (Wiebke Arlt), консультанта-эндокринолога из Университета Бирмингема (University of Birmingham), ОК также могут снижать уровень андрогенов в крови. Такой эффект связан с увеличением синтеза глобулина в печени, связывающего половые гормоны. Глобулин, связывающий половые гормоны, инактивирует свободные андрогены из кровотока, благодаря чему снижается стимуляция андрогеновых рецепторов. Предполагается, что таким образом ОК могут разрывать порочный круг и снижать вероятность развития сахарного диабета II типа у женщин с СПКЯ.

Данное направление является частью популяционного Исследования избытка андрогенов и метаболической дисфункции — комплексного системного подхода к исследовательскому проекту по синдрому поликистозных яичников (Dissecting Androgen excess and metabolic dysfunction — an Integrated Systems approach to PolyCystic Ovary Syndrome (Daisy PCOS) Research Project), который возглавляет профессор В. Арльт. Она отмечает, что сегодня нет ни одного одобренного препарата для лечения СПКЯ, а применение ОК может быть ограничено в связи с диагностированием у пациентки избыточной массы тела, мигрени или тяжелого семейного анамнеза рака груди.

По материалам www.news-medical.net