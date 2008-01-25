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Опубликованы результаты исследований CoronaVac

Опубликовано  07.04.2021

Ранее сообщали, что китайская «Sinovac Biotech» объявила о предстоящем введении в эксплуатацию новых производственных мощностей, которые обеспечат суммарный выпуск 2 млрд доз вакцины CoronaVac в год. Sinovac заявила, что доставила около 200 млн доз вакцины более чем в 20 стран. По оценкам компании, по всему миру было введено более 100 млн доз. При этом экстренные или условные разрешения на маркетинг получены в более чем 30 странах, включая Турцию, Мексику и Индонезию. Китай одобрил вакцину для профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше 6 февраля.

Результаты исследований

3 февраля компания «Sinovac» опубликовала подробное сообщение об эффективности и безопасности своей вакцины. Безопасность CoronaVac оценили в 4 клинических исследованиях, проведенных в стране и за рубежом, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые фазы I/II фазы с участием пациентов в возрасте 18–59 лет и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, клиническое испытание III фазы с участием бразильских медиков в возрасте 18 лет и старше, а также связывающее (bridging) исследование фазы IIIb на различных участках масштабирования производства и популяциях. Систематическое наблюдение за безопасностью проводилось в течение 7 дней после каждой вакцинации, а нежелательные явления собирались путем добровольных сообщений участников и регулярного последующего наблюдения исследователями в течение 8–14/28 дней. При этом наблюдение за серьезными нежелательными явлениями, рассчитанное на период 12 мес после вакцинации, все еще продолжается.

Общее описание побочных реакций

В общей сложности 14 572 человека в возрасте 18 лет и старше были включены в серию клинических исследований, проведенных в Китае и других странах. При этом 7658 пациентов получили по крайней мере одну дозу. Все участники прошли как минимум 28-дневное наблюдение после полной иммунизации, а последующие визиты для наблюдения за долгосрочной безопасностью все еще продолжаются. Тяжесть побочных реакций, наблюдаемых в этих клинических исследованиях (в сообщении они перечислены подробно), в основном относится к 1-й степени (легкой), частота возникновения побочных реакций 3-й степени и выше составила 1,31%. При этом серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, до 3 февраля 2021 г. не выявлено.

Эффективность

Многоцентровой рандомизированный двойной слепой плацебо-контролируемый дизайн был принят в основном клиническом исследовании фазы III, которое проводили среди медицинских работников в возрасте 18 лет и старше в Бразилии и здоровых взрослых в возрасте 18–59 лет в Турции для оценки эффективности в группах высокого риска. Основная гипотеза исследования состоит в том, что нижний предел 95% доверительного интервала (ДИ) эффективности вакцины превышает 30% по сравнению с группой плацебо спустя 14 дней после полной вакцинации. Первичный анализ эффективности в клинических исследованиях в Бразилии основан на заболеваемости применительно к человеко-году, а в Турции — на показателях заболеваемости. Все действительные случаи COVID-19 были подтверждены Комитетом по рассмотрению конечных клинических результатов. Все случаи COVID-19 были подтверждены Комитетом по рассмотрению конечных клинических результатов (Clinical Endpoint Adjudication Committee).

Фаза III клинических исследований в Бразилии

Целевой группой населения в Бразилии были медицинские работники, непосредственно контактирующие с больными COVID-19. Всего зарегистрировано 12 396 участников, и среди них выявлено 253 случая симптоматического COVID-19 в период мониторинга в рамках первичного анализа эффективности. Эффективность в отношении случаев, потребовавших госпитализации, с тяжелым течением, а также летальности COVID-19 составила 100,00% (95% ДИ 56,37–100,00). Кроме того, эффективность в отношении симптоматических случаев COVID-19, нуждающихся в лечении, составила 83,70% (95% ДИ 57,99–93,67). В то же время эффективность против симптоматических случаев COVID-19 составила 50,65% (95% ДИ 35,66–62,15). Средняя длительность периода наблюдения составила 70,3±25,6 дня, а медиана — 73,0 дня (табл. 1).

Таблица 1. Эффективность против COVID-19 через 14 дней после 2 доз вакцины в клинических исследованиях фазы III в Бразилии

Группа Вакцинированные (N=4953) Плацебо (N=4870) Относительная эффективность, %  (95% ДИ)
Количество случаев Человеко-лет воздействия  Человеко-лет инцидентности, % Количество случаев Человеко-лет воздействия  Человеко-лет инцидентности, %
Случаи COVID-19 85 754,6 11,03 168 736,5 22,34 50,65 (35,66–62,15)
Степень тяжести по ВОЗ 3-й степени и  выше* 5 755,6 0,66 30 737,9 4,07 83,70 (57,99–93,67)
Степень тяжести по ВОЗ 4-й степени и выше# 0 755,6 0,00 10 738,2 1,35 100,00 (56,37–100,00)

*Уровень 3 по классификации ВОЗ и выше: случаи COVID-19, требующие лечения.

#Уровень ВОЗ 4 и выше: госпитализированные, тяжелые и смертельные случаи COVID-19.

Целевая группа населения в Турции включает специалистов в области здравоохранения из группы высокого риска (K-1) и обычное население (K-2). По состоянию на 23 декабря 2020 г. зарегистрировано 7371 участник, в том числе 918 — из K-1 и 6453 — из K-2. Из них 1322 участника завершили вакцинацию двумя дозами и вошли в период наблюдения в течение 14 дней после второй вакцинации. По результатам анализа 29 случаев эффективность против симптоматических случаев COVID-19 составила 91,25% (95% ДИ 71,25–97,34) (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность против COVID-19 через 14 дней после 2 доз вакцинации в клинических исследованиях фазы III в Турции

Группа Вакцинированные (N=752)   Плацебо (N=570) Относительная эффективность, %  (95% ДИ)
Количество случаев Частота случаев,

%

   Количество случаев Частота случаев,

%
COVID-19 3 0,40 26 4,56 91,25

(71,25–97,34)

Иммуногенность

Для оценки иммуногенности CoronaVac использовали скорость сероконверсии и средний геометрический титр (geometric mean titer — GMT) уровней нейтрализующих антител. Сероконверсию определяли как титр менее 1:8 перед вакцинацией с нарастанием до 1:8 или более после или по увеличению титра антител в 4 или более раз. Нейтрализующие антитела определяли с помощью анализа цитопатогенного эффекта.

Таблица 3. Степень сероконверсии и GMT нейтрализующих антител в различных схемах иммунизации участников в возрасте 18 лет и старше (95% ДИ)

Группы участников Фаза

(режим иммунизации)

 Показатель 14 дней после 2-дозовой вакцинации 28 дней после 2-дозовой вакцинации
Взрослые в возрасте 18–59 лет Фаза Ⅱ (0-й, 14-й день) N 118 118
Доля случаев с сероконверсией (%) 109 (92,37)

(86,01–96,45)

 111 (94,07)

(88,16–97,58)
GMT 27,6 (22,7–33,5) 23,8 (20,5–27,7)
Фаза Ⅱ (0-й, 28-й день) N 117
Доля случаев с сероконверсией (%) 114 (97,44)

(92,69–99,47)
GMT 44,1 (37,2–52,2)
Пожилого возраста 60 лет и старше Фаза Ⅱ (0-й, 28-й день) N 98
Доля случаев с сероконверсией (%) 96 (97,96)

(92,82–99,75)
GMT 42,2 (35,2–50,6)

Перекрестная нейтрализация

Перекрестная нейтрализующая иммуногенность оценена у 80 участников в отношении 12 штаммов SARS-CoV-2 (CZ02, WZL, WGF, ZJY, SSH, JWL, ZYF, HAC, HJL, ZXZ, QHF и NOOR). Нейтрализующие антитела определяли с помощью анализа цитопатогенного эффекта. Результаты показали, что после вакцинации уровень сероконверсии нейтрализующих антител в отношении 12 штаммов SARS-CoV-2 (включая мутант D614G) находится в диапазоне 80,00–100%, уровень GMT (1 🙂 — в диапазоне 9,3–46,7.

По материалам sinovac.com

Опубликовано  07.04.2021

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