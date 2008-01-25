Опубликованы результаты исследований CoronaVac
Ранее сообщали, что китайская «Sinovac Biotech» объявила о предстоящем введении в эксплуатацию новых производственных мощностей, которые обеспечат суммарный выпуск 2 млрд доз вакцины CoronaVac в год. Sinovac заявила, что доставила около 200 млн доз вакцины более чем в 20 стран. По оценкам компании, по всему миру было введено более 100 млн доз. При этом экстренные или условные разрешения на маркетинг получены в более чем 30 странах, включая Турцию, Мексику и Индонезию. Китай одобрил вакцину для профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше 6 февраля.
Результаты исследований
3 февраля компания «Sinovac» опубликовала подробное сообщение об эффективности и безопасности своей вакцины. Безопасность CoronaVac оценили в 4 клинических исследованиях, проведенных в стране и за рубежом, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые фазы I/II фазы с участием пациентов в возрасте 18–59 лет и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, клиническое испытание III фазы с участием бразильских медиков в возрасте 18 лет и старше, а также связывающее (bridging) исследование фазы IIIb на различных участках масштабирования производства и популяциях. Систематическое наблюдение за безопасностью проводилось в течение 7 дней после каждой вакцинации, а нежелательные явления собирались путем добровольных сообщений участников и регулярного последующего наблюдения исследователями в течение 8–14/28 дней. При этом наблюдение за серьезными нежелательными явлениями, рассчитанное на период 12 мес после вакцинации, все еще продолжается.
Общее описание побочных реакций
В общей сложности 14 572 человека в возрасте 18 лет и старше были включены в серию клинических исследований, проведенных в Китае и других странах. При этом 7658 пациентов получили по крайней мере одну дозу. Все участники прошли как минимум 28-дневное наблюдение после полной иммунизации, а последующие визиты для наблюдения за долгосрочной безопасностью все еще продолжаются. Тяжесть побочных реакций, наблюдаемых в этих клинических исследованиях (в сообщении они перечислены подробно), в основном относится к 1-й степени (легкой), частота возникновения побочных реакций 3-й степени и выше составила 1,31%. При этом серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, до 3 февраля 2021 г. не выявлено.
Эффективность
Многоцентровой рандомизированный двойной слепой плацебо-контролируемый дизайн был принят в основном клиническом исследовании фазы III, которое проводили среди медицинских работников в возрасте 18 лет и старше в Бразилии и здоровых взрослых в возрасте 18–59 лет в Турции для оценки эффективности в группах высокого риска. Основная гипотеза исследования состоит в том, что нижний предел 95% доверительного интервала (ДИ) эффективности вакцины превышает 30% по сравнению с группой плацебо спустя 14 дней после полной вакцинации. Первичный анализ эффективности в клинических исследованиях в Бразилии основан на заболеваемости применительно к человеко-году, а в Турции — на показателях заболеваемости. Все действительные случаи COVID-19 были подтверждены Комитетом по рассмотрению конечных клинических результатов. Все случаи COVID-19 были подтверждены Комитетом по рассмотрению конечных клинических результатов (Clinical Endpoint Adjudication Committee).
Фаза III клинических исследований в Бразилии
Целевой группой населения в Бразилии были медицинские работники, непосредственно контактирующие с больными COVID-19. Всего зарегистрировано 12 396 участников, и среди них выявлено 253 случая симптоматического COVID-19 в период мониторинга в рамках первичного анализа эффективности. Эффективность в отношении случаев, потребовавших госпитализации, с тяжелым течением, а также летальности COVID-19 составила 100,00% (95% ДИ 56,37–100,00). Кроме того, эффективность в отношении симптоматических случаев COVID-19, нуждающихся в лечении, составила 83,70% (95% ДИ 57,99–93,67). В то же время эффективность против симптоматических случаев COVID-19 составила 50,65% (95% ДИ 35,66–62,15). Средняя длительность периода наблюдения составила 70,3±25,6 дня, а медиана — 73,0 дня (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность против COVID-19 через 14 дней после 2 доз вакцины в клинических исследованиях фазы III в Бразилии
|Группа
|Вакцинированные (N=4953)
|Плацебо (N=4870)
|Относительная эффективность, % (95% ДИ)
|Количество случаев
|Человеко-лет воздействия
|Человеко-лет инцидентности, %
|Количество случаев
|Человеко-лет воздействия
|Человеко-лет инцидентности, %
|Случаи COVID-19
|85
|754,6
|11,03
|168
|736,5
|22,34
|50,65 (35,66–62,15)
|Степень тяжести по ВОЗ 3-й степени и выше*
|5
|755,6
|0,66
|30
|737,9
|4,07
|83,70 (57,99–93,67)
|Степень тяжести по ВОЗ 4-й степени и выше#
|0
|755,6
|0,00
|10
|738,2
|1,35
|100,00 (56,37–100,00)
*Уровень 3 по классификации ВОЗ и выше: случаи COVID-19, требующие лечения.
#Уровень ВОЗ 4 и выше: госпитализированные, тяжелые и смертельные случаи COVID-19.
Целевая группа населения в Турции включает специалистов в области здравоохранения из группы высокого риска (K-1) и обычное население (K-2). По состоянию на 23 декабря 2020 г. зарегистрировано 7371 участник, в том числе 918 — из K-1 и 6453 — из K-2. Из них 1322 участника завершили вакцинацию двумя дозами и вошли в период наблюдения в течение 14 дней после второй вакцинации. По результатам анализа 29 случаев эффективность против симптоматических случаев COVID-19 составила 91,25% (95% ДИ 71,25–97,34) (табл. 2).
Таблица 2. Эффективность против COVID-19 через 14 дней после 2 доз вакцинации в клинических исследованиях фазы III в Турции
|Группа
|Вакцинированные (N=752)
|Плацебо (N=570)
|Относительная эффективность, % (95% ДИ)
|Количество случаев
|Частота случаев,
%
|Количество случаев
|Частота случаев,
%
|COVID-19
|3
|0,40
|26
|4,56
|91,25
(71,25–97,34)
Иммуногенность
Для оценки иммуногенности CoronaVac использовали скорость сероконверсии и средний геометрический титр (geometric mean titer — GMT) уровней нейтрализующих антител. Сероконверсию определяли как титр менее 1:8 перед вакцинацией с нарастанием до 1:8 или более после или по увеличению титра антител в 4 или более раз. Нейтрализующие антитела определяли с помощью анализа цитопатогенного эффекта.
Таблица 3. Степень сероконверсии и GMT нейтрализующих антител в различных схемах иммунизации участников в возрасте 18 лет и старше (95% ДИ)
|Группы участников
|Фаза
(режим иммунизации)
|Показатель
|14 дней после 2-дозовой вакцинации
|28 дней после 2-дозовой вакцинации
|Взрослые в возрасте 18–59 лет
|Фаза Ⅱ (0-й, 14-й день)
|N
|118
|118
|Доля случаев с сероконверсией (%)
|109 (92,37)
(86,01–96,45)
|111 (94,07)
(88,16–97,58)
|GMT
|27,6 (22,7–33,5)
|23,8 (20,5–27,7)
|Фаза Ⅱ (0-й, 28-й день)
|N
|—
|117
|Доля случаев с сероконверсией (%)
|—
|114 (97,44)
(92,69–99,47)
|GMT
|—
|44,1 (37,2–52,2)
|Пожилого возраста 60 лет и старше
|Фаза Ⅱ (0-й, 28-й день)
|N
|—
|98
|Доля случаев с сероконверсией (%)
|—
|96 (97,96)
(92,82–99,75)
|GMT
|—
|42,2 (35,2–50,6)
Перекрестная нейтрализация
Перекрестная нейтрализующая иммуногенность оценена у 80 участников в отношении 12 штаммов SARS-CoV-2 (CZ02, WZL, WGF, ZJY, SSH, JWL, ZYF, HAC, HJL, ZXZ, QHF и NOOR). Нейтрализующие антитела определяли с помощью анализа цитопатогенного эффекта. Результаты показали, что после вакцинации уровень сероконверсии нейтрализующих антител в отношении 12 штаммов SARS-CoV-2 (включая мутант D614G) находится в диапазоне 80,00–100%, уровень GMT (1 🙂 — в диапазоне 9,3–46,7.
По материалам sinovac.com
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