Опубликованы промежуточные результаты исследования «Solidarity»

В «New England Journal Medicine» 2 декабря опубликованы* промежуточные результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Solidarity» под названием «Переориентированные противовирусные лекарства в лечении COVID-19».

Сообщают, что в 405 больницах 30 стран рандомизацию прошли 11 330 взрослых; 2750 пациентов получили лечение ремдесивиром, 954 — гидроксихлорохином, 1411 — лопинавиром (без интерферона), 2063 — интерфероном (в том числе 651 — интерферон плюс лопинавир) и 4088 — обычное лечение без исследуемых препаратов. Анализ смертности свидетельствовал, что ни один из препаратов не снижал смертность в целом или в какой-либо подгруппе и не сокращал длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или продолжительность госпитализации.

Как отметили авторы, результаты по смертности и началу ИВЛ не могли быть существенно искажены из-за открытого дизайна без плацебо или из-за различий в оказании помощи на местах, а также характеристиках пациентов. Кроме того, они мало изменялись, когда гомогенность была увеличена стратификацией в соответствии с географическим регионом, возрастом или использованием ИВЛ при поступлении. Ни один исследуемый препарат не снизил частоту искусственной вентиляции легких. Аналогичное отсутствие эффекта всех 4 препаратов является дополнительным доказательством того, что ни один из них не оказывает существенного влияния на прогрессирование основного заболевания — вывод, подтвержденный анализом комбинированного исхода смерти или начала вентиляции.

