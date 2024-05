При рецидивирующем эстроген-рецептор-положительном раке молочной железы (estrogen receptor+ — ER+) в около 25% случаев развивается нарушение и в последующем полностью отсутствует экспрессия ER. При этом отсутствие экспрессии рецепторов эстрогена в опухолевых клетках обусловливает развитие устойчивости этих клеток к противораковой гормональной терапии и неконтролируемому росту опухоли.

Группа исследователей из Медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine) изучала механизмы нарушения экспрессии рецепторов эстрогена.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Автор исследования доктор Вей-Чин Лин (Weei-Chin Lin), профессор медицины, гематологии и онкологии, а также молекулярной и клеточной биологии Медицинского колледжа Бэйлора, член Комплексного онкологического центра Дэна Л. Дункана (Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center), объяснил, что целью работы было изучение механизмов развития резистентности рака молочной железы. По его мнению, определение биохимических механизмов возникновения резистентности потенциально позволит разработать новые терапевтические стратегии восстановления экспрессии рецепторов эстрогена и повышения чувствительности раковых клеток к проводимой терапии. Соавтором исследования выступил Ян Сяо (Yang Xiao) из Медицинского колледжа Бейлора.

В исследовании было показано, что два клеточных белка, известных как 14-3-3τ и Erα36, связаны со снижением экспрессии рецепторов эстрогена. Доктор В.-Ч. Лин пояснил, что сверхэкспрессия 14-3-3τ у мышей с раком молочной железы приводит к тому, что все раковые клетки становятся ER-негативными.

Также соавтор исследования Лидия А. Вильгельмс Гаран (Lidija A. Wilhelms Garan), студентка аспирантской программы Медицинского колледжа Бейлора по раку и клеточной биологии (Baylor’s Cancer and Cell Biology Graduate Program), разработала сфероидную модель клеток рака молочной железы человека, которая имитирует прогрессирование от ER+ к ER-.

Л. Гаран рассказала, что с помощью данной модели было показано, что повышение уровня белка 14-3-3τ в раковых клетках приводит к повышению уровня белка Erα36 и последующей утрате экспрессии рецепторов эстрогена.

Кроме того, было отмечено, что белки AKT и GATA3, молекулярные факторы, продуцируемые микроокружением опухоли (фибробласты и иммунные клетки), также играют роль в развитии резистентности раковых клеток к гормональной терапии.

В.-Ч. Лин объяснил, что в исследовании были определены биохимические взаимодействия белков 14-3-3τ, ERα36, AKT и GATA3, которые обусловливают нарушение экспрессии раковыми клетками рецепторов эстрогена.

Л. Гаран отметила, что белок 14-3-3τ гиперэкспрессируется примерно в 60% случаев рака молочной железы. Не у всех пациентов с высоким уровнем 14-3-3τ развивается резистентность к проводимой терапии. В то же время, по ее мнению, воздействие на уровни данного белка потенциально может способствовать сохранению рецепторов эстрогена.

