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Опасны ли инвазивные грибковые инфекции?

Опубликовано  26.01.2024

Сегодня ученые обеспокоены ростом заболеваемости и тяжести грибковых инфекций во всем мире.

Доктор Меган Ленардон (Megan Lenardon), микробиолог и старший преподаватель Школы биотехнологии и биомолекулярных наук Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales School of Biotechnology and Biomolecular Sciences), рассказала, что грибы исторически в значительной степени упускались из виду в исследованиях инфекционных заболеваний. В то же время существует множество грибковых патогенов с разными путями передачи.

Угроза развития грибковых патогенов в настоящее время привлекает внимание органов общественного здравоохранения во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно опубликовала свой первый в истории контрольный список приоритетных грибковых патогенов — видов, вызывающих наибольшую озабоченность и требующих серьезного внимания.

Ученая изучала клеточную и молекулярную биологию гриба Candida albicans, который был идентифицирован как один из четырех наиболее опасных грибов. Виды Candida вызывают широкий спектр инфекций — от молочницы до инвазивных инфекций.

Доктор М. Ленардон объяснила, что условно-патогенные грибы становятся смертельно опасными при наличии нарушений иммунной защиты. Так, серьезные грибковые инфекции представляют более высокий риск для пациентов с сопутствующими заболеваниями, например больных раком или вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИДом), реципиентов трансплантатов органов и пациентов отделений интенсивной терапии.

Риск летального исхода при системных инфекциях, вызванных C. Albicans, достигает 40%.

По оценкам экспертов, ежегодно диагностируют 6,5 млн грибковых инвазивных инфекций и 3,8 млн летальных исходов, связанных с грибковыми заболеваниями.

Как и в случае с устойчивостью бактериальных патогенов к антибиотикам, растет беспокойство по поводу устойчивости грибов к противогрибковым препаратам. Чрезмерное и неправильное применение противогрибковых лекарств в сельском хозяйстве и здравоохранении может привести к развитию устойчивых штаммов, что затрудняет лечение инфекций. Доктор М. Ленардон отметила, что фиксируют увеличивающееся количество случаев устойчивости грибковых патогенов к существующим противогрибковым препаратам.

Кроме того, существуют определенные трудности в диагностировании грибковых заболеваний.

На сегодня существует только 5 классов противогрибковых препаратов для применения в клинических условиях — и, для сравнения, минимум 38 классов антибиотиков для лечения бактериальных инфекций. Ученая добавила, что грибы биологически очень похожи на клетки человеческого организма, поэтому между грибковыми клетками и клетками человека очень мало различий, которые мы можем применять в терапии. С этим связано то, что противогрибковые препараты иногда весьма токсичны для человека — они направлены не только на мембраны грибковых клеток, но и на клеточные мембраны человека.

Интересно, что на сегодня неизвестно ни одного потенциально летального грибкового патогена, способного преодолеть видовой барьер от животных к человеку.

Доктор М. Ленардон подчеркнула необходимость проведения исследований грибковых заболеваний, разработки новых противогрибковых препаратов, методов наблюдения и профилактики грибковых инфекций.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  26.01.2024

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