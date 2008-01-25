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Новости медицины и фармацииОмега-3, витамин D и риск фибрилляции предсердий — исследование

Омега-3, витамин D и риск фибрилляции предсердий — исследование

Опубликовано  01.04.2021

Влияет ли добавление к рациону омега-3 жирных кислот из морской рыбы и/или витамина D3 на риск развития фибрилляции предсердий? В исследовании, результаты которого были опубликованы 16 марта в журнале «JAMA», оценена эффективность первичной профилактики фибрилляции предсердий. Данное рандомизированное клиническое исследование включило 25 119 участников без фибрилляции предсердий на момент включения в исследование, не было значительных различий в заболеваемости фибрилляции предсердий при употреблении омега-3 жирных кислот по сравнению с плацебо (отношение рисков 1,09) или витамина D3 по сравнению с плацебо (отношение рисков 1,09) в течение в среднем 5,3 года наблюдения. Таким образом, результаты исследования не поддерживают гипотезу о целесообразности использования омега-3 жирных кислот или витамина D3 у взрослых для профилактики фибрилляции предсердий.

В период с ноября 2011 г. по март 2014 г. участников в возрасте 50 лет и старше без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологии или фибрилляции предсердий набирали из всех 50 штатов США и отслеживали до 31 декабря 2017 г. Участники были рандомизированы для получения эйкозапентаеновой кислоты (460 мг/сут) и докозагексаеновой кислоты (380 мг/сут) и витамина D3 (2000 МЕ/сут), а также витамина D3 и плацебо. Первичным результатом был инцидент фибрилляции предсердий, подтвержденный обзором медицинских карт.

Среди 25 119 участников, которые были рандомизированы и включены в анализ (средний возраст 66,7 года; 50,8% — женщины), исследование завершили 24 127 (96,1%). В среднем за 5,3 года лечения и наблюдения первичная конечная точка в виде эпизода фибрилляции предсердий наступила у 900 участников (3,6% исследуемой популяции). Среди употреблявших эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты и плацебо эпизоды фибрилляции предсердий произошли у 469 (3,7%) и 431 (3,4%) участников, соответственно (отношение рисков 1,09; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,96–1,24; р = 0,19). При сравнении витамина D3 и плацебо эпизоды фибрилляции предсердий произошли у 469 (3,7%) и 431 (3,4%) участников, соответственно (отношение рисков 1,09; 95% ДИ 0,96–1,25; р = 0,19). Не было доказательств взаимодействия между двумя исследуемыми агентами (р = 0,39).

Таким образом, среди взрослых в возрасте 50 лет и старше употребление омега-3 жирных кислот или витамина D3 по сравнению с плацебо не привело к значительным различиям в риске возникновения фибрилляции предсердий в течение среднего периода наблюдения более 5 лет. Полученные данные не подтверждают использование данных нутриентов для первичной профилактики инцидента фибрилляции предсердий.

По материалам jamanetwork.com

*Albert C.M., Cook N.R., Pester J. et al. (2021) Effect of Marine Omega-3 Fatty Acid and Vitamin D Supplementation on Incident Atrial Fibrillation: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 325(11): 1061–1073. doi:10.1001/jama.2021.1489.

Опубликовано  01.04.2021

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