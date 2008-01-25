Болезнь Альцгеймера — распространенная форма деменции, характеризующаяся когнитивными нарушениями и изменениями поведения. По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), в США за 2021 г. болезнь Альцгеймера была диагностирована у 6,2 млн человек.

В настоящее время причина болезни Альцгеймера до конца не изучена. Предположительно, накопление пептида амилоида-β (Aβ) в головном мозге может играть роль в развитии заболевания. В то же время, по данным Национального института старения (National Institute on Aging — NIA), в дополнение к накоплению амилоида в головном мозге важную роль в патогенезе болезни играют и другие белки, включая тау, TDP43 и альфа-синуклеин. Кроме того, вероятно, оказывают влияние также провоспалительные цитокины, наследственность, факторы окружающей среды и сосудистые изменения.

В недавнем исследовании было показано, что вводимый интраназально окситоцин способствует улучшению памяти у мышей с когнитивными нарушениями. Исследование было проведено на базе Токийского научного университета (Tokyo University of Science).

По мнению исследователей, потенциально окситоцин будет способствовать уменьшению выраженности когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Окситоцин — это гормон, играющий важную роль в процессе родов и в период кормления грудью, а также оказывающий влияние на формирование романтического поведения и привязанности. Поэтому его часто называют «гормоном любви».

В предыдущем исследовании, проведенном учеными Токийского научного университета, было показано, что окситоцин уменьшает выраженность отложений пептидов Aβ в гиппокампе мышей.

В данном исследовании оценивали влияние окситоцина на выраженность нарушений памяти у мышей, в том числе на состояние пространственной памяти.

Для этого мыши проходили нейроповеденческие тесты: Y-образный лабиринт (Y-maze test) и водный лабиринт Морриса (Morris water maze test — MWM) для изучения пространственных ориентации и памяти. Также оценивали двигательную активность грызунов.

Затем мышей разделили на 2 группы. Первой группе окситоцин вводили интрацеребровентрикулярно, вторая интраназально получала модифицированный для улучшения проникновения в ткани головного мозга окситоцин.

Были применены молекулы, меченные флуоресцеина изотиоцианатом, в дальнейшем с помощью методов визуализации оценивали распределение окситоцина в тканях головного мозга.

Было установлено, что у мышей первой группы после введения окситоцина наблюдалось улучшение памяти как по данным прохождения теста Y-образного лабиринта, так и MWM.

У мышей, которым окситоцин вводили интраназально, отмечали улучшение результатов выполнения только теста Y-образного лабиринта.

Старший автор исследования Дзюн-Ичиро Ока (Jun-Ichiro Oka), доктор философии, почетный профессор Токийского научного университета, объяснил, что окситоцин потенциально может способствовать улучшению когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Джеймс Джордано (James Giordano), доктор философии, профессор неврологии и биохимии в Медицинском центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне (Georgetown University Medical Center), не участвовал в исследовании, но он отметил, что в данной работе было продемонстрировано нейропротекторное действие нейропептида окситоцина и, вероятно, восстановительный эффект в отношении амилоид-индуцированной нейродегенерации. По мнению Д. Джордано, такие эффекты может оказывать как эндогенный окситоцин, так и экзогенно введенный.

Доктор Аджай Верма (Ajay Verma), доктор философии, в настоящее время генеральный партнер Formation Venture Engineering (компания, инвестирующая в медицинские научные исследования), ранее занимавший должность профессора неврологии Военно-медицинского университета (Uniformed Services University of the Health Sciences), также не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что окситоцин плохо проникает через гематоэнцефалический барьер. Поэтому важно, что в исследовании оценивали способ интраназальной неинвазивной доставки модифицированного окситоцина в головной мозг. По его мнению, необходимы дальнейшие исследования на людях для оценки потенциальной возможности применения интраназального введения производных окситоцина в клинике.

По материалам www.medicalnewstoday.com