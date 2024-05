«The Pharmaceutical Journal» опубликовал захватывающую историю о том, как развивался вакцинный проект Оксфордского университета (University of Oxford) и компании «AstraZeneca». Великобритания, вложившая в него государственные средства, по большей части ему обязана успехом своей кампании вакцинопрофилактики. С другой стороны, Комиссия ЕС рассматривает возможность подачи иска против производителя «AstraZeneca» в связи с резким сокращением в одностороннем порядке обещанных поставок вакцин в Европейский союз. Так, британо-шведский производитель пообещал странам ЕС доставить 120 млн доз в І кв., на деле же предоставил всего 30 млн. Комиссия уже инициировала арбитражное разбирательство с компанией в отношении просроченного заказа. Следующим шагом может стать судебный процесс.

Разворачивание проекта в рекордно короткие сроки впечатляет, и в этой истории появляется еще одна, помимо руководителя группы разработчиков Сары Гилберт (Sarah Gilbert), знаковая фигура, — Сенди Дуглас (Sandy Douglas). Именно ему проект обязан развитием своей деловой составляющей. Так, молодой ученый начал обсуждать с С. Гилберт налаживание мелкосерийного производства для клинических исследований и разработал план по подготовке первой партии ChAdOx1 nCoV-19 еще в марте–апреле 2020 г. Исследователи испытывали почти полную уверенность в том, что с помощью технологии, разработанной, в частности, для профилактики лихорадки Эбола, будет получена эффективная вакцина. «Понадобилось просто добавить другой ген и получить ответ антител», — пояснил С. Дуглас. — Мы сделали это буквально для сотен разновидностей (патогенов)». Чего не было у группы, так это методики передачи технологии в масштабное производство. «Я не думаю, что кто-то посчитал бы нас достойными расширения, — отметил С. Дуглас. — Наша единственная публикация о масштабируемом процессе производства аденовирусных векторов была опубликована в 2019 г. в довольно малоизвестном журнале».

В поиске подходящего варианта исследователь подал заявку на грант в размере 400 тыс. фунтов стерлингов (555 тыс. дол. США) в «UK Research and Innovation». «Мы достигли результата в масштабе 30 мл и предлагали перейти на 200 л (с использованием стандартов надлежащей производственной практики — Good Manufacturing Practice (GMP)), чтобы выпустить миллион доз до конца 2020 г.», — вспоминает С. Дуглас. В то время, пока заявку еще рассматривали, из разных мест начали поступать предложения о помощи. «Pall Biotech», биотехнологическая компания, базирующаяся в Портсмуте (Англия), разработала процесс производства вакцины ChAdOx1 nCoV-19 с масштабированием до 50, а затем до 200 л. Не остались в стороне и контрактные производители «Cobra Biologics», «Oxford Biomedica» (Великобритания) и «Halix BV» (Нидерланды). Целью консорциума было увеличение задействованного объема до 200 л с последующим созданием параллельных производственных циклов. Разработанная совместно с «Pall» технология впоследствии будет передана трем названным компаниям, которые приступят к выпуску вакцины-кандидата с использованием стандартов надлежащей производственной практики. «Компании пришли к нам, столкнувшись со значительным финансовым риском, — вспоминает ученый с благодарностью. — Это были очень щедрые и открытые люди». Даниэль Смит (Daniel Smith), главный научный специалист «Cobra Biologics», вспоминает: «От первого разговора с Сэнди 25 февраля 2020 г. до момента, когда «Cobra» выпустила первую 200-литровую партию вакцины в условиях GMР, прошло 109 дней. Это феноменально».

В апреле 2020 г. правительство Великобритании создало Целевую группу по вакцинам (Vaccines Taskforce — VTF). Она преследовала три основные цели: как можно быстрее обеспечить доступ к наиболее перспективным вакцинам для населения Великобритании; обеспечить их международное распространение; и разработать долгосрочную стратегию вакцинации для подготовки Великобритании к будущим пандемиям. С. Дуглас встретился с производственной подгруппой VTF, представив прогнозы консорциума по поставкам вакцин в Великобританию и обосновав связанные с этим затраты в размере 65 млн фунтов стерлингов (90 млн дол.). «Несколько дней спустя я получил письмо в одну строку от государственного служащего, в котором сообщалось о необходимости получить 65 млн фунтов стерлингов», — рассказал он. Исследователь описывает это как переломный момент. Правительства понимали, что им нужно покупать вакцины, прежде чем кто-либо узнает, эффективны ли они. И им нужно было заплатить за расширение производства. «Мы перешли от ничего к наличию… огромной суммы денег, — с гордостью сообщил С. Дуглас. — Благодаря государственным средствам университет занял очень сильную позицию в переговорах с «AstraZeneca». Мы смогли договориться о сделке, предусматривавшей, что во время пандемии это будет по себестоимости».

Исследователь описал отношения с «AstraZeneca» как очень позитивные. «Они привнесли много технических возможностей, знаний и опыта, которых у нас не было, — пояснил он, — включая возможность передавать необходимые технологии десяткам контрактных производителей». Имея около двух десятков партнеров-производителей, в том числе крупнейшего в мире производителя вакцин, Индийский институт сыворотки (Serum Institute of India — SII), «AstraZeneca» планирует произвести до 3 млрд доз вакцины в 2021 г. Соглашение с SII и программой COVAX — под совместным руководством Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations — CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — GAVI) и Всемирной организации здравоохранения, будет поддерживать справедливый глобальный доступ к вакцине для стран с низким и средним уровнем доходов, — уверены в Оксфорде.

По материалам pharmaceutical-journal.com; фото: в таких биореакторах

«Oxford Biomedica» налаживала производство вакцины (PHILIP GATWARD)