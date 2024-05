Исследователи из Оксфордского университета опубликовали сегодня в виде препринта в «The Lancet» продолжение работы с результатами исследования вакцины, включая полученные до 7 декабря, в том числе еще 201 случай COVID-19 в дополнение к 131, о которых сообщали ранее. Как и в предшествующем анализе, эффективность вакцины выше при более длительных интервалах между первичной и бустерной вакцинацией: 54,9% при интервале менее 6 нед и 82,4% — 12 или более недель.

Авторы также сообщают о потенциале вакцины для снижения трансмиссивности инфекции, с 67% уменьшением количества позитивных тестов на нуклеиновые кислоты вируса после первой дозы вакцины.

Кроме того, установлено, что однократная доза вакцины эффективна на 76% в период с 22-го по 90-й день после введения. В сочетании с установленным фактом о влиянии на эффективность вакцины преимущественно интервала между дозами, а не величины дозы, данное наблюдение является аргументом в пользу рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation — JCVI) Великобритании относительно 12-недельного интервала между введениями. Это согласуется с предыдущими исследованиями, подтверждающими большую эффективность при более длительных интервалах между первичной и бустерной вакцинацией для профилактики таких инфекций, как грипп, болезнь Эбола и малярия, сообщают исследователи. Они также надеются вскоре представить данные о новых вариантах вируса и ожидают, что результаты будут в целом аналогичны тем, которые уже были опубликованы другими разработчиками вакцин.

По материалам papers.ssrn.com; ox.ac.uk

*Voysey M. et al. (2021) Single Dose Administration, And The Influence Of The Timing Of The Booster Dose On Immunogenicity and Efficacy Of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine. Preprints with The Lancet. Posted: 1 Feb 2021.