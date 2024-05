Согласно отчету, опубликованному на Всемирной конференции Международной ассоциации по изучению рака легкого (International Association for the Study of Lung Cancer — IASLC) 2021 г., около 70% опрошенных торакальных онкологов указали, что они впервые использовали инструменты телемедицины во время пандемии COVID-19.

Телемедицинские технологии стали важным каналом связи во время пандемии COVID-19 в качестве альтернативы личным визитам пациентов на консультацию к врачу.

Чтобы лучше оценить использование телемедицинских технологий во время пандемии и влияние этих технологий на оказание медицинской помощи онкоторакальным пациентам, Комитет по коммуникациям (Communications Committee) IASLC разработал анкету из 24 вопросов, охватывающую 2 широкие темы, касающиеся влияния пандемии (и связанных с ней карантинных ограничений) на использование телемедицинских технологий и на лечение рака легкого/мезотелиомы. Опрос проводился в период 12 апреля 2021 г. — 31 мая 2021 г.

Из 141 респондента (37,6% из Северной Америки, 31,2% из Европы и 14,9% из Азии) 65,2% сообщили, что впервые использовали телемедицинские технологии при необходимости консультаций по обычным тарифам (48,2%); около 50% респондентов сообщили, что телемедицинские технологии во многом эквивалентны очным консультациям (48,2%).

Наиболее частыми препятствиями на пути внедрения телемедицинских технологий была недостаточность технического обеспечения пациентов (66,1%) и юридические ограничения (56,2%).

Основными преимуществами для врачей/пациентов были непрерывность оказания медицинской помощи и поддержание контакта с пациентами (88–92% респондентов). Основными недостатками для поставщиков услуг были отсутствие личного контакта (72,9%), отсутствие доступа пациентов к интернету/недостаточное техническое обеспечение (71,3%) и отсутствие неформальных аспектов личных посещений (71,3%).

Врачи считают, что телемедицинские технологии оптимально подходят для этапа диспансерного наблюдения (94,1%) и в меньшей степени для первоначальной диагностики (69,8%). Большинство считает, что пациенты положительно относятся к телемедицинским технологиям (55,3%).

В целом, по мнению большинства, пандемия отрицательно повлияла на процессы оказания медицинской помощи (68%), ограничив доступ к диагностическим процедурам (таким как биопсия), клиническим исследованиям (например сокращение числа исследований), фундаментальным/трансляционным исследованиям (например снижение активности) так же как и оказанию некоторых видов медицинской помощи (например хирургические вмешательства). Также уменьшилось количество людей, которые проходят скрининг на рак легкого (86,9%).

Энн-Мари Бэрд (Anne-Marie Baird), председатель Комитета по коммуникациям IALSC, комментирует: «Для противодействия негативному влиянию на терапию и клинические исследования во время пандемии COVID-19 еще многое предстоит сделать. Несмотря на широкое распространение телемедицинских технологий, пока еще не до конца решены такие вопросы, как доступ к медицинской помощи, точка приложения различных видов медицинской помощи и выбор платформы ее оказания».

