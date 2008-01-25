Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииОколо 70% торакальных онкологов впервые использовали технологии телемедицины во время пандемии

Около 70% торакальных онкологов впервые использовали технологии телемедицины во время пандемии

Опубликовано  14.09.2021

Согласно отчету, опубликованному на Всемирной конференции Международной ассоциации по изучению рака легкого (International Association for the Study of Lung Cancer — IASLC) 2021 г., около 70% опрошенных торакальных онкологов указали, что они впервые использовали инструменты телемедицины во время пандемии COVID-19.

Телемедицинские технологии стали важным каналом связи во время пандемии COVID-19 в качестве альтернативы личным визитам пациентов на консультацию к врачу.

Чтобы лучше оценить использование телемедицинских технологий во время пандемии и влияние этих технологий на оказание медицинской помощи онкоторакальным пациентам, Комитет по коммуникациям (Communications Committee) IASLC разработал анкету из 24 вопросов, охватывающую 2 широкие темы, касающиеся влияния пандемии (и связанных с ней карантинных ограничений) на использование телемедицинских технологий и на лечение рака легкого/мезотелиомы. Опрос проводился в период 12 апреля 2021 г. — 31 мая 2021 г.

Из 141 респондента (37,6% из Северной Америки, 31,2% из Европы и 14,9% из Азии) 65,2% сообщили, что впервые использовали телемедицинские технологии при необходимости консультаций по обычным тарифам (48,2%); около 50% респондентов сообщили, что телемедицинские технологии во многом эквивалентны очным консультациям (48,2%).

Наиболее частыми препятствиями на пути внедрения телемедицинских технологий была недостаточность технического обеспечения пациентов (66,1%) и юридические ограничения (56,2%).

Основными преимуществами для врачей/пациентов были непрерывность оказания медицинской помощи и поддержание контакта с пациентами (88–92% респондентов). Основными недостатками для поставщиков услуг были отсутствие личного контакта (72,9%), отсутствие доступа пациентов к интернету/недостаточное техническое обеспечение (71,3%) и отсутствие неформальных аспектов личных посещений (71,3%).

Врачи считают, что телемедицинские технологии оптимально подходят для этапа диспансерного наблюдения (94,1%) и в меньшей степени для первоначальной диагностики (69,8%). Большинство считает, что пациенты положительно относятся к телемедицинским технологиям (55,3%).

В целом, по мнению большинства, пандемия отрицательно повлияла на процессы оказания медицинской помощи (68%), ограничив доступ к диагностическим процедурам (таким как биопсия), клиническим исследованиям (например сокращение числа исследований), фундаментальным/трансляционным исследованиям (например снижение активности) так же как и оказанию некоторых видов медицинской помощи (например хирургические вмешательства). Также уменьшилось количество людей, которые проходят скрининг на рак легкого (86,9%).

Энн-Мари Бэрд (Anne-Marie Baird), председатель Комитета по коммуникациям IALSC, комментирует: «Для противодействия негативному влиянию на терапию и клинические исследования во время пандемии COVID-19 еще многое предстоит сделать. Несмотря на широкое распространение телемедицинских технологий, пока еще не до конца решены такие вопросы, как доступ к медицинской помощи, точка приложения различных видов медицинской помощи и выбор платформы ее оказания».

По материалам www.medicalxpress.com/news

Опубликовано  14.09.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости