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Новости медицины и фармацииОбъяснение большей заразности английского варианта. Франция принимает меры

Объяснение большей заразности английского варианта. Франция принимает меры

Опубликовано  19.02.2021

Чтобы пролить свет на вопрос о причинах повышенной трансмиссивности так называемого английского варианта (B.1.1.7) вируса SARS-CoV-2, исследователям из Гарвардского университета* пришла идея рассмотреть конкретный случай: распространение инфекции в баскетбольной команде NBA. Фактически игроки и члены команды находятся под особым наблюдением. Исследователи проанализировали результаты ежедневных тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенных у 65 инфицированных человек, 7 из которых были инфицированы английским вариантом. Отметим, что с конца декабря — начала сезона NBA, около 30 игр пришлось отложить из-за COVID-19.

Результаты этого исследования были только что предварительно опубликованы. Исследователи установили, что для лиц, инфицированных вариантом «B.1.1.7», среднее время между выявлением вируса и его максимальной концентрацией составляло 5,3 дня, а между пиком вирусной нагрузки и окончанием выявления — 8 дней. То есть общая продолжительность инфекции в среднем составила 13,3 дня. В то же время у инфицированных «классическим» вирусом эти периоды длились, соответственно, 2 и 6,2 дня при средней продолжительности инфекции 8,2 дня. Авторы исследования также отметили, что между группами вирусная нагрузка существенно не отличалась. Таким образом, эти результаты показывают, что английский вариант может вызывать более длительные инфекции, что подразумевает более длительный риск возможной передачи инфекции.

Между тем до сих пор повышенную заразность «B.1.1.7» объясняли большей способностью проникать в клетки благодаря модификации спайкового белка, позволяющей последнему более легко прикрепляться к рецептору ангиотензинпревращающего фермента в клетках человека. Таким образом, мутации облегчают заражение при меньшем количеством вируса. Если наблюдение, сделанное на небольшой специфической популяции, окажется справедливым в отношении большинства случаев инфекции «B.1.1.7», срок изоляции инфицированных необходимо увеличить, чтобы снизить вероятность распространения инфекции.

Французские органы здравоохранения, похоже, услышали данное сообщение. Во время своего брифинга для прессы в четверг вечером министр здравоохранения Оливье Веран (Olivier Véran) объявил, что с учетом новых исследований вариантов обязательная изоляция всех инфицированных будет продлена с 7 до 10 дней.

По материалам dash.harvard.edu; coronavirus.medium.com; lefigaro.fr

*Kissler S.,  FauverJ.R.,  Mack C. et al. (2021) Densely sampled viral trajectories suggest longer duration of acute infection with B.1.1.7 variant relative to non-B.1.1.7 SARS-CoV-2. Preprint.

Опубликовано  19.02.2021

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