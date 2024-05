Заболеваемость раком толстой кишки резко повышается во многих странах, особенно среди лиц, родившихся после 1960 г. В результате исследования было выявлено несколько негенетических факторов риска, связанных с изменением образа жизни и диеты.

Показатели раннего развития колоректального рака (диагностированного в возрасте <50 лет) резко повышаются во многих странах. В США распространенность этого заболевания среди лиц в возрасте младше 50 лет зависит от географического положения и, в отличие от снижения заболеваемости колоректальным раком у людей в возрасте старше 55 лет, в период 1992–2013 гг. увеличилась практически в 2 раза (с 8,6 до 13,1 на 100 000 человек). В частности, увеличилось количество случаев рака прямой кишки в возрасте <50 лет. Опухоли демонстрируют агрессивный рост и характеризуются высокими патологическими показателями и повышенным риском рецидивов и метастазов. Поэтому американские профессиональные сообщества рекомендуют начинать скрининг на колоректальный рак в возрасте 45 лет.

Поскольку рост заболеваемости колоректальным раком был зарегистрирован, в частности, у людей, родившихся после 1960 г., разумно предположить, что изменение образа жизни и диеты за последние несколько десятилетий привели к трансформации потенциальных факторов риска. К ним относятся повышенное потребление обработанного мяса, низкое употребление овощей и цитрусовых, более высокий индекс массы тела, преимущественно малоподвижный образ жизни, более высокое потребление алкоголя, курение, лишь нечастое применение ацетилсалициловой кислоты и сахарный диабет. Результаты исследования, недавно опубликованные в журнале «Gut», продемонстрировали связь между ранним развитием колоректального рака и высоким употреблением сладких газированных напитков, особенно среди подростков.

Рабочая группа во главе с Ричардом Б. Хейсом из Нью-Йорка, специалистом по вопросам эпидемиологии рака (Richard B. Hayes, New Yorker Krebsepidemiologen), исследовала, играют ли и в какой степени факторы риска, связанные с поздним началом колоректального рака, также роль в раннем развитии колоректального рака, и существуют ли различия в локализации рака (прямая кишка, проксимальный или дистальный отдел толстой кишки).

Эпидемиологические исследования были проведены в трех крупных направлениях: учет семейного анамнеза развития рака толстой кишки, колоректальное трансдисциплинарное исследование и объединение по генетике и эпидемиологии колоректального рака (Colon Cancer Family Registry, the Colorectal Transdisciplinary Study und the Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium). В исследованиях принимали участие 67 168 пациентов с раком толстой кишки и 710 377 людей находились в контрольной группе. Были подробно изучены факторы риска развития колоректального рака и минимум 20 случаев диагностирования раннего колоректального рака, то есть у пациентов в возрасте младше 50 лет на момент установления диагноза.

Данные 13 популяционных исследований (10 исследований случай-контроль и 3 когортных) были объединены. В группу исследования были включены 3767 пациентов с ранним развитием колоректального рака и 4069 людей представляли контрольную группу (в возрасте <50 лет). Все участники исследования были европеоидной расы из стран с аналогичным повышением заболеваемости ранним колоректальным раком, включая США, Великобританию, Канаду, Швецию и Германию. Основу исследования составляли самозаполненные анкеты по антропометрическим факторам, факторам риска, связанным с образом жизни, питанию и фармакологическим факторам риска. В те же исследования были включены данные о 23 437 пациентах с колоректальным раком и 35 311 лицах контрольной группы (с диагностическим или контрольным возрастом отбора ≥ 50 лет), которые использовались для сравнения с информацией о возрастных группах <50 лет.

Отношение рисков (Odds Ratios — ORs) оценивали с использованием многомерного и полиномиального анализа логистической регрессии для определения связи между определенными факторами риска и ранним развитием колоректального рака, также в зависимости от локализации.

В результате было зафиксировано, что ранний колоректальный рак был особенно распространен в прямой кишке (39,8%), затем следовали дистальный (32,3%) и проксимальный (27,9%) отделы толстой кишки. Пришли к выводам, что раннее развитие колоректального рака было связано с несколькими факторами риска, ранее связанными с раком толстой кишки в целом. Ранний колоректальный рак был связан с нерегулярным приемом (по сравнению с регулярным приемом) нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (OR 1,43; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,21–1,68); с повышенным употреблением красного мяса (OR 1,10; 95 % ДИ 1,04–1,16); низким уровнем образования (ОR 1,10; 95% ДИ 1,04–1,16), высоким употреблением алкоголя — более 28 г/день (ОR 1,25; 95% ДИ 1,04–1,50), но также при воздержании от алкоголя (ОR 1,23; 95% ДИ 1,08–1,39). Величины воздействия факторов риска на развитие раннего и позднего колоректального рака были сопоставимыми.

Другие факторы риска, такие как сахарный диабет и низкий уровень употребления фолиевой кислоты, клетчатки (пищевых волокон) и кальция, также были ассоциированы с ранним развитием рака толстой кишки в многомерных модельных анализах. Однако ни индекс массы тела, ни курение, которые являются факторами риска позднего развития колоректального рака, не были идентифицированы как факторы риска возникновения раннего колоректального рака.

Расположение рака

Нерегулярное применение НПВП, повышенное употребление красного мяса, малое количество клетчатки, фолиевой кислоты, кальция, высокое употребление алкоголя и воздержание от алкоголя, а также низкий уровень образования были связаны с повышенным риском как раннего развития рака прямой кишки, так и рака толстой кишки. Был выявлен более высокий риск развития рака прямой кишки, особенно при низком употреблении клетчатки.

Однако европейское происхождение всех участников исследования является ограничением, и экстраполировать полученные результаты на другие популяции не совсем правильно. В отношении этого ограничения необходимо провести дальнейшие исследования.

Сегодня это крупнейшее и наиболее полное исследование, проведенное для выяснения и установления многочисленных предполагаемых факторов риска раннего развития колоректального рака. Полученные результаты демонстрируют, что раннее развитие колоректального рака является многофакторным и частично поддерживается факторами риска, которые также играют роль в позднем развитии колоректального рака. В частности, нерегулярное применение НПВП, употребление большого количества красного мяса, высокое употребление алкоголя и воздержание от алкоголя, а также низкий уровень образования статистически значимо связаны с ранним развитием колоректального рака. Впервые были установлены факторы риска: уменьшение употребления клетчатки, возможно, также отказ от НПВП и снижение употребления фолиевой кислоты обусловливают развитие рака прямой кишки, особенно раннего.

По мнению экспертов, нельзя исключать такие факторы риска, как ожирение и сахарный диабет, установленные в других исследованиях. Также необходимо разработать стратегии, основанные на оценке риска раннего развития колоректального рака в отношении как первичной, так и вторичной профилактики.

По материалам www.gelbe-liste.de