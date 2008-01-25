Обследование сердечно-сосудистой системы: что нужно знать?

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной летальных исходов среди мужчин и женщин в США.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы эксперты рекомендуют придерживаться здорового питания, регулярно выполнять физические упражнения и проходить регулярные осмотры у врача. При этом, кроме проверки уровня артериального давления, глюкозы в плазме крови, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП — «хорошего» холестерина) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП — «плохого» холестерина), существуют другие обследования, которые могут быть рекомендованы даже при отсутствии симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Так, применяя Калькулятор риска для здоровья семьи Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо (The Ohio State University Wexner Medical Center’s Family Health Risk Calculator), США, для документирования семейного анамнеза сердечных заболеваний можно выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии и провести профилактическое лечение.

Уэсли Милкс (Wesley Milks) — доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Медицинского колледжа Университета штата Огайо (The Ohio State University College of Medicine), США, объяснил, что людям важно знать о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы они могли открыто обсудить со своим врачом имеющиеся возможности снижения такого риска.

Семейный анамнез повышения уровня липопротеинов

Рацион питания, физические упражнения и лекарственные средства оказывают прямое влияние на уровень холестерина, это не относится к липопротеину(а), также известному как Лп(а). Этот показатель отражает наследственный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и его нельзя снизить обычными препаратами или изменением образа жизни. Высокий уровень Лп(а) может привести к развитию атеросклероза, а также воспалению и повышенной свертываемости крови. По оценкам экспертов, примерно каждый пятый человек имеет высокий уровень Лп(а).

При этом в большинстве случаев повышенный уровень Лп(а) не проявляется никакими симптомами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендуют исследование уровня Лп(а) пациентам со следующими факторами риска:

заболеванием периферических артерий;

сердечным приступом (инфарктом миокарда), инсультом или диагностированной ишемической болезнью сердца у мужчин в возрасте младше 55 лет и женщин младше 65 лет без известных факторов риска, таких как высокий уровень ЛПНП, курение, сахарный диабет или ожирение;

семейным анамнезом: перенесшие сердечный приступ или инсульт мужчины в возрасте младше 55 лет или женщины — младше 65 лет;

семейной гиперхолестеринемией (наследственным заболеванием, приводящим к очень высокому уровню холестерина в плазме крови);

некоторыми видами аортального стеноза.

Компьютерная томография (КТ) кальций-скоринг (КТ-коронарография) — выявление кальцификации артерий, позволяет диагностировать ишемическую болезнь сердца на ранних стадиях. Рекомендуется проходить КТ-коронарографию лицам в возрасте 40–65 лет, у которых нет признаков развития сердечно-сосудистых заболеваний, но есть несколько факторов риска, таких как семейный анамнез ишемической болезни сердца, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, курение и ожирение. На основании полученных в исследовании данных можно разработать индивидуальный план профилактики сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Выявление аневризмы аорты

Аневризма аорты представляет собой ослабленный или выбухающий участок стенки аорты. Аневризмы аорты чаще всего развиваются в брюшной полости, но могут также локализовываться в верхней части грудной клетки (аневризма грудной аорты). Разрыв или расслоение аневризмы может вызвать сильное внутреннее кровотечение, которое может привести к летальному исходу.

Симптомы растущей аневризмы аорты включают боль в области живота, паха, поясницы или наличие крови в моче. К сожалению, у большинства пациентов симптомы проявляются только при разрыве аневризмы. Лечение зависит от размера аневризмы, симптомов патологии и может включать медикаментозную терапию, изменение образа жизни или хирургическое вмешательство.

Аневризма аорты может быть вызвана множеством факторов, которые повреждают стенку аорты. Факторы риска развития аневризмы аорты включают:

курение.

Атеросклероз.

Инфекционное заболевание.

Травму (повреждение аорты).

Заболевания соединительной ткани, включая синдром Марфана.

Семейный анамнез аневризм.

Мужской пол.

Сахарный диабет.

Повышенный уровень холестерина в плазме крови.

Повышенное артериальное давление.

Возраст старше 55 лет.

Однократный ультразвуковой скрининг рекомендуется мужчинам в возрасте старше 65 лет или старше 55 лет с семейным анамнезом аневризмы аорты. Женщинам старше 65 лет, курящим или имеющим в семейном анамнезе аневризмы аорты, также показано пройти обследование. Скрининг рекомендуется всем родственникам 1-й степени родства (родителям, братьям, сестрам и детям) пациентов с аневризмой грудного отдела аорты.

Для подтверждения наличия аневризмы аорты показано выполнение:

ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости;

эхокардиограммы;

магнитно-резонансной томографии (МРТ);

КТ.

По материалам www.medicalxpress.com