Нужно ли принимать статины при повышенном уровне холестерина?

Каждый день 47 млн американцев принимают лекарственные средства для снижения уровня холестерина. Чаще всего это статины. Они способствуют выведению избыточного количества холестерина, уменьшению его образования в печени и профилактике образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

В то же время многие люди обеспокоены потенциальными побочными эффектами или думают, что им придется принимать статины всю оставшуюся жизнь.

Брайан Камби (Brian Cambi), доктор медицинских наук, кардиолог Йельского университета (Yale University), объяснил, что при диагностированном заболевании сердца, особенно атеросклерозе, статины, если они хорошо переносятся человеческим организмом, абсолютно необходимы. Б. Камби также добавил, что эффективность и безопасность статинов доказаны во многих исследованиях.

Кардиолог Йельского университета Эрика Спатц (Erica Spatz), доктор медицинских наук, рассказала, что пациенты часто не знают, почему они принимают статины, и в конечном итоге прекращают терапию, которая должна быть пожизненной.

Что такое холестерин и зачем нужны статины?

Повышенный уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза — формированию бляшек в сосудах. Воскоподобное жироподобное вещество может накапливаться в среднем слое стенки сосуда, вызывая воспалительную реакцию. Со временем нарушается кровоток. Это может вызвать боль в груди и привести к сердечному приступу и инсульту.

Снижение уровня холестерина в пище иногда может способствовать нормализации его уровня в плазме крови, но только диета не является эффективной для всех. Так, выработка холестерина во многом зависит от генетических факторов, кроме того, склонность к образованию атеросклеротических бляшек также имеет индивидуальные отличия. Поэтому для некоторых пациентов может быть неожиданностью узнать, что у них повышенный уровень холестерина, хотя они регулярно занимаются спортом и придерживаются здоровой диеты.

2. Для того чтобы узнать свой уровень холестерина, следует сдать анализ крови на липидный профиль. Липидный профиль включает следующие показатели:

холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности): он известен как «хороший» холестерин, поскольку он перемещает избыток холестерина из кровотока в печень, которая выводит его из организма.

Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Его также называют «плохим» холестерином, поскольку он блокирует хорошие ЛПВП и обусловливает формирование бляшек в стенках артерий.

Общий холестерин: это весь холестерин в плазме крови, включая ЛПНП и ЛПВП.

Триглицериды: организм преобразует избыток калорий в триглицериды. Уровень триглицеридов, как правило, выше у лиц с высоким уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом.

Как действуют статины?

Статины — это ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, фермента печени, который участвует в синтезе холестерина. В результате печень вырабатывает меньшее количество холестерина и утилизирует холестерин, находящийся в кровотоке. Также статины стабилизируют фиброзную покрышку атеросклеротических бляшек, снижая вероятность их разрыва или развития сердечного приступа. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Насколько эффективны статины?

По данным исследований, статины могут снизить уровень холестерина на 30–50%. В результате исследований также зафиксировано, что статины снижают риск летального исхода, сердечного приступа или инсульта. Фактически на сегодня статины являются одними из наиболее изученных сердечно-сосудистых препаратов.

Каковы же аргументы против применения статинов?

Одной из проблем являются побочные эффекты статинов. Некоторые пациенты сообщают о мышечной боли и слабости. В результате некоторых исследований установлено, что статины повышают уровень глюкозы в плазме крови. Это может иметь значение для пациентов с преддиабетом. В то же время у пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому этим пациентам просто необходимо принимать статины.

Многие считают, что если начать принимать статины, их нужно будет принимать постоянно. Правда состоит в том, что при прекращении приема статинов не разовьется синдром отмены.

Но если, например, диета с высоким содержанием жиров приводила к повышению уровня холестерина, и пациент не меняет свой рацион, его уровень, скорее всего, снова повысится, если он прекратит прием статинов.

Что следует учитывать женщинам при применении статинов?

Доктор Э. Спатц сказала, что исторически считалось, что женщины имеют низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и, как следствие, им недостаточно назначают профилактические лекарственные средства. По этой причине женщинам может быть особенно важно поговорить со своими врачами о применении статинов, особенно если у них есть факторы риска развития этих заболеваний. Преэклампсия и ранняя менопауза также являются факторами сердечно-сосудистого риска у женщин. После менопаузы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин быстро растет до уровня соответствующего риска у мужчин того же возраста.

Какие же еще факторы необходимо учитывать при принятии решения о применении статинов?

В 2022 г. Рабочая группа по профилактическим услугам США (U.S. Preventive Services Task Force — USPSTF) рекомендовала всем лицам в возрасте 40–75 лет рассмотреть возможность приема статинов, если риск развития атеросклероза в течение следующего десятилетия составляет 10% или выше. Врач может начать определять 10-летний индивидуальный риск с помощью калькулятора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который учитывает такие факторы, как пол, раса, артериальное давление, история курения, сахарный диабет и возраст. В то же время в этом случае не учитывается такой важный фактор, как семейный анамнез.

Кроме того, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) статины рекомендуют, если:

в анамнезе имеются эпизоды сердечного приступа (инфаркт), инсульта, заболевания периферических артерий.

Уровень холестерина ЛПНП составляет 4,9 ммоль/л или выше (это единственный показатель липидного профиля, при котором решение о приеме статинов может быть принято только на его основании).

Пациенту 40–75 лет, сахарный диабет и уровень холестерина ЛПНП 1,8 ммоль/л или выше.

Больному 40–75 лет, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, а уровень холестерина ЛПНП составляет 1,8 ммоль/л или выше.

Кроме того, с помощью компьютерной томографии может быть проведена оценка уровня кальция (как компонента атеросклеротических бляшек) в коронарных артериях человека.

Может ли изменение образа жизни снизить уровень холестерина?

Когда уровень холестерина у человека выходит за пределы рекомендуемых диапазонов, но его 10-летний риск развития сердечно-сосудистых событий умеренный, врач может предложить изменить образ жизни и повторить анализ липидного профиля через несколько месяцев. Пересмотр образа жизни должен включать переход на полезный для сердечно-сосудистой системы рацион питания с включением большого количества овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы и птицы. Пациентам также рекомендуют повысить физическую активность, отказаться от табакокурения и ограничить употребление алкоголя, а также контролировать свою массу тела и уровень глюкозы в плазме крови. Доктор Б. Камби подчеркнул, что эти изменения образа жизни важны, даже если вы принимаете статины.

Если же вам назначили статины, какой из препаратов выбрать?

Существует множество вариантов, включая таблетки и капсулы разных производителей. 2 препарата — розувастатин и аторвастатин на сегодня являются наиболее исследованными и наиболее часто назначаемыми статинами.

Что делать, если принимать статины противопоказано?

В некоторых случаях могут развиваться тяжелые побочные эффекты или статины могут оказаться неэффективны; кроме того, у пациента возможно развитие аллергии на данный препарат. В таких случаях могут быть рекомендованы другие лекарственные средства для снижения уровня холестерина.

Какие вопросы следует задать своему врачу о статинах?

Вам следует попросить врача объяснить причину назначения вам статинов.

Доктор Э. Спатц отметила, что пациенты должны поговорить со своим врачом обо всем, что их беспокоит относительно применения статинов. Чем больше они знают о лекарственном средстве, своем собственном здоровье, семейном анамнезе и рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше у них шансов сделать правильный выбор и тем выше приверженность к лечению.

По материалам www.yalemedicine.org