Новый высокотехнологичный подход к лечению пациентов с серповидноклеточной анемией
Серповидноклеточная анемия — это наследственное заболевание крови, при котором эритроциты приобретают форму серпа или полумесяца. Клиническими проявлениями этого состояния являются частые инфекционные заболевания, отеки рук и ног, боль, слабость, задержка роста или полового созревания. Лечение обычно направлено на уменьшение выраженности симптомов и может включать обезболивающие препараты во время кризисов, гидроксимочевину для уменьшения количества приступов боли, антибиотики и вакцины для предотвращения бактериальных инфекций, а также переливание крови.
В журнале «New England Journal of Medicine» (NEJM) опубликованы результаты исследования, в котором установлена эффективность генной терапии у пациентов с серповидноклеточной анемией. Мартин Стейнберг (Martin Steinberg), профессор Медицинской школы Бостонского университета (Boston University School of Medicine), отметил, что генная терапия с использованием аутологичных стволовых клеток расширяет возможности излечения всех больных без необходимости иммуносупрессии.
По данным исследователей, после применения генной терапии у пациентов полностью регрессировали симптомы серповидно-клеточной анемии. Однако М. Стейнберг отметил, что у большинства из них продолжительность жизни эритроцитов по-прежнему была короче, чем обычно. Такое наблюдение может свидетельствовать о неустойчивости клинического эффекта в долгосрочной перспективе.
Серповидноклеточная анемия широко распространена среди населения Африки и Индии, где у пациентов не всегда есть доступ к высокотехнологичным и дорогостоящим методам лечения. Поэтому, несмотря на успех генной терапии, пока приоритетным методом лечения серповидноклеточной анемии являются пероральные препараты, повышающие уровень фетального гемоглобина.
По материалам www.medicalxpress.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024