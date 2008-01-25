Новый тест на резус-фактор поможет сохранить иммуноглобулины

Препаратов крови мало — особенно это касается антител к резус-фактору. Эти иммуноглобулины вводятся каждой беременной с отрицательным резус-фактором, поскольку еще не было возможности определить, является ли ребенок сам по себе резус-положительным. Новый тест теперь позволяет вводить иммуноглобулины только тем беременным, которые действительно в них нуждаются.

Система резуса группы крови, или резус-система, описывает вторую самую важную систему групповой человеческой крови после системы АВ0. С открытием в 1939 г. резус-фактора была объяснена несовместимость групп крови, которая особенно фатальна для новорожденных.

Несовместимость резус-фактора

Напоминаем: опасная для жизни реакция антиген — антитело может возникнуть при повторных переливаниях резус-положительной крови резус-отрицательному человеку или от второй беременности резус-отрицательной женщины с резус-положительным ребенком. Резус-отрицательный организм вырабатывает антитела против резус-положительных эритроцитов, и у ребенка происходит гемолиз.

Известно, что только 60% резус-отрицательных женщин имеют резус-положительного ребенка, но еще не удалось определить резус-фактор ребенка до рождения. Это связано с тем, что красные кровяные тельца ребенка вырабатывают резус-фактор только в последние несколько месяцев беременности.

Иммуноглобулины для всех беременных с отрицательным резус-фактором

Поэтому всем резус-отрицательным женщинам были назначены профилактические мероприятия (в возрасте 28–30 лет). В начале беременности может применяться препаративная профилактика резус-фактора антителами к резус-фактору (анти-D иммуноглобулин человека). Эти иммуноглобулины связываются с резус-положительными эритроцитами ребенка, которые, возможно, уже попали в кровь матери, и разрушают их. Таким образом, они не вступают в контакт с иммунной системой матери и не позволяют самой матери вырабатывать антитела.

Недостаток анти-D-иммуноглобулинов

Эта профилактика с помощью анти-D-иммуноглобулинов очень эффективна, но становится все труднее: анти-D-иммуноглобулинов мало, и всем их не хватает. Резус-антитела должны быть получены из донорской крови людей, у которых очень высокий уровень резус-антител в крови. В Германии, однако, больше нет доноров для этих иммуноглобулинов. Есть опасения, что в будущем поставки Rh-иммуноглобулинов из-за границы также значительно сократятся.

RHD-NIPT тесты на детский резус-фактор

Поэтому важно использовать этот ресурс как можно более конкретно. Один из способов — вводить анти-D-антитела только тогда, когда ребенок действительно становится резус-положительным. Теперь это можно определить с помощью нового генетического теста: с 12-й недели беременности по клеткам плода в крови матери можно определить, разовьется ли у ребенка резус-фактор на его эритроцитах. Если этот RHD-NIPT (неинвазивный пренатальный тест на резус-D) показывает, что ребенок резус-отрицательный, как и его мать, защитные антитела не нужны.

RHD-NIPT — это выгодно

С июля 2021 г. RHD-NIPT будет предлагаться всем беременным в качестве дополнения к медицинскому страхованию. Согласно пресс-релизу профессиональной ассоциации гинекологов это может сэкономить почти 50 000 доз анти-D иммуноглобулина ежегодно в Германии.

По материалам www.gelbe-liste.de