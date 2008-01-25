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Новости медицины и фармацииНовый препарат для системной терапии при атопическом дерматите

Новый препарат для системной терапии при атопическом дерматите

Опубликовано  17.12.2021

В ЕС для применения был одобрен аброцитиниб — оральный ингибитор янус-киназы 1. Этот препарат применяют у взрослых пациентов, у которых диагностирован атопический дерматит умеренной или тяжелой степени и существуют показания для системной терапии.

Одобрение основывалось на данных, полученных из четырех клинических исследований ІІІ фазы (JADE MONO-1, JADE-MONO-2, JADE COMPARE, JADE REGIMEN) и продолжающегося открытого расширенного исследования (JADE EXTEND). Согласно пресс-релизу Pfizer в рамках исследования были получены данные о более чем 2800 пациентов. Утвержденные стандартные дозы — 100 и 200 мг в сутки. Для пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью, а также для тех, которые получают лечение ингибиторами цитохрома P450 (CYP) 2C19, одобрена доза 50 мг аброцитиниба в сутки.

Аброцитиниб находится на рассмотрении Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), а также уже одобрен в Великобритании, Японии и Корее для системной терапии при атопическом дерматите.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  17.12.2021

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