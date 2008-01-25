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Новости медицины и фармацииНовый подход в терапии рака желудка

Новый подход в терапии рака желудка

Опубликовано  28.12.2021

В журнале «Nature» опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования KEYNOTE-811 ІІІ фазы, в котором оценивали эффективность включения пембролизумаба в уже существующую схему лечения HER2-положительного рака желудка (трастузумаб + химиотерапия на основе препаратов платины).

На основании полученных результатов пембролизумаб был одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA). Рекомендуется применять его в составе схемы пембролизумаб + трастузумаб + платиносодержащий препарат. Эта схема показана в качестве терапии первой линии местнораспространенной неоперабельной или метастатической HER2-положительной аденокарциномы желудка или пищеводно-желудочного перехода.

Пембролизумаб — это антитело против лиганд-рецептора программируемой клеточной гибели 1 (programmed death–ligand 1 — PD-L1), которое блокирует ключевой механизм уклонения раковых клеток от иммунного ответа организма. Трастузумаб инициирует иммунную реакцию, которая приводит к интернализации HER2 и рециклингу клеток, а также стимулирует HER2-специфические Т-клетки. Гибель раковых клеток в результате действия платиносодержащих химиотерапевтических препаратов стимулирует дендритные клетки, которые, в свою очередь, обусловливают развитие опухолеспецифических Т-клеток.

Ведущий автор Елена Джанджигиан (Yelena Janjigian), доктор медицинских наук, руководитель службы онкологии желудочно-кишечного тракта в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна Кеттеринга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), Нью-Йорк, установила, что сверхэкспрессия PD-L1 действительно может нарастать во время получения терапии трастузумабом. Это наблюдение натолкнуло на мысль включить в схему лечения ингибитор PD-L1. В результате клинический эффект от терапии наблюдали уже на 3-й неделе лечения.

В исследовании было рандомизировано 264 пациента, которые получали пембролизумаб + трастузумаб + препарат платины или плацебо + трастузумаб + препарат платины. В группе пациентов, которым назначено лечение, 81,3% больных были мужского пола, а местом первичной локализации опухоли был желудок у 68,4%. В группе пембролизумаба показатель объективного ответа был значительно выше, чем в группе плацебо (74,4% против 51,9% соответственно).

Среднее уменьшение размера опухоли составило 65% в группе пембролизумаба и 49% — в группе плацебо. У 32,3% группы пембролизумаба размер опухоли уменьшился как минимум на 80% по сравнению с 14,8% в группе плацебо.

В комментарии, опубликованном к исследованию, Мириам Чалаби (Myriam Chalabi), врач, специализирующийся на онкопатологии желудочно-кишечного тракта из Нидерландского института рака (Netherlands Cancer Institute) в Амстердаме, описала результаты как «впечатляющие с точки зрения реакции опухоли». Применение блокаторов PD-1 является эффективным дополнением к схеме трастузумаб + химиотерапия при лечении пациентов с HER2-положительным раком желудка. Но также она отметила, что требуются более длительные исследования, которые позволят оценить результат лечения в долгосрочной перспективе по таким показателям, как выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  28.12.2021

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