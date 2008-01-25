Новый подход к оценке эффективности противораковых препаратов

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы (Indiana University School of Medicine) описали новый метод оценки эффективности противоопухолевых препаратов. Статья с подробным описанием метода опубликована в журнале «Science Advances».

Как правило, образцы опухолевой ткани отбирают и исследуют в лабораторных условиях, при комнатном воздухе, в котором содержится около 21% кислорода. Однако уровень кислорода в тканях и органах человеческого тела различается. Например, в тканях мозга содержится 4,4%, в крови — 5,3%, а в печени — 5,4%. Когда противораковые препараты применяются для лечения пациентов с опухолями в клинических условиях, они оказывают свое действие в организме пациента и не подвергаются воздействию окружающего воздуха.

Старший автор исследования Харикришна Накшатри (Harikrishna Nakshatri) отметил, что уровень кислорода в различных тканях и органах человеческого тела значительно отличается от содержания кислорода в окружающем воздухе. Кислород может по-разному влиять на функцию различных белков в опухолях. Активность опухолевых белков может повышаться или снижаться, они могут деградировать или стабилизироваться. Поэтому для оценки реальной клинической эффективности противоопухолевых препаратов необходимо исследовать их в условиях, приближенных к таковым внутри человеческого тела.

Исследователи протестировали три разных препарата на двух разных типах опухолей. Они разделили образец опухолевой ткани на 2 части и протестировали одну часть в среде с 5% содержанием кислорода, поскольку это средний уровень кислорода в организме, а вторую часть опухоли перед тестированием подвергли воздействию кислорода, находящегося в воздухе. Далее исследователи изучали различия в биологических характеристиках раковых клеток, сигнальных путях и клиническом эффекте от препаратов при различных уровнях кислорода. Установлено, что уровень чувствительности опухолевых клеток отличался в среде с 5% содержанием кислорода по сравнению с нахождением в условиях с кислородом, содержащемся в воздухе.

Х. Накшатри отметил, что это исследование может значительно повлиять на методику сбора образцов опухолевой ткани и тестирования противоопухолевых препаратов. Лабораторная оценка эффективности препарата в среде с содержанием кислорода, соответствующем его содержанию в тканях человеческого организма, позволит более точно предсказывать клинический эффект лекарства и подбирать оптимальный режим лечения.

По материалам www.medicalxpress.com