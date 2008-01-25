Новый подход к лечению детей с гиперинсулинизмом

Исследователи из Детской больницы Филадельфии (Children’s Hospital of Philadelphia — CHOP) разработали новый эффективный подход к лечению пациентов с гиперинсулинизмом (ГИ), генетическим заболеванием, при котором поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина. Результаты, опубликованные в журнале «Diabetes Care», показывают, что лечение может предотвратить гипогликемию у пациентов с ГИ и исключить необходимость хирургической экстирпации поджелудочной железы, что в настоящее время является стандартом лечения при тяжелой диффузной ГИ.

Старший автор исследования Дива Д. Де Леон-Крачлоу (Diva D. De León-Crutchlow) отметила, что в настоящее время существует очень мало методов лечения больных с ГИ, и эти методы лечения имеют ограниченную эффективность и значительные побочные эффекты. Врожденный ГИ является наиболее частой причиной персистирующей гипогликемии у младенцев и детей. Хотя около 50% пациентов не являются носителями какого-либо определенного предрасполагающего аллеля, наиболее распространенная и тяжелая форма ГИ вызвана мутацией в генах, кодирующих две субъединицы аденозинтрифосфат (АТФ)-зависимого калиевого канала β-клеток поджелудочной железы, и называется К АТФ ГИ. У пациентов с этой формой заболевания возникает гипогликемия натощак, а также после приема пищи, богатой белком, вероятно, из-за глутамина, стимулирующего усиление передачи сигналов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) на β-клетках.

В ранее проведенных исследованиях в CHOP было установлено, что внутривенное введение эксендина-(9-39), который блокирует рецептор ГПП-1, приводит к значительному повышению уровня глюкозы в крови натощак у подростков и взрослых с К АТФ ГИ. Экспериментально установлено, что препарат ингибирует секрецию инсулина при такой форме заболевания. В совокупности результаты показали, что ингибирование передачи сигналов ГПП-1 может быть эффективным методом симптоматической терапии при ГИ.

В данном исследовании изучали эффективность применения эксендина-(9-39) у детей младшего возраста с ГИ. Для исследования были отобраны 16 пациентов в возрасте 10 мес — 15 лет с персистирующей гипогликемией вследствие ГИ. У больных генетически или клинически была подтверждена форма заболевания К АТФ ГИ.

Пациентам после 12-часового периода голодания проводили 6-часовую внутривенную инфузию трех разных доз эксендина-(9-39), в качестве плацебо был избран изотонический раствор натрия хлорида. В течение еще 2 дней исследователи вводили подгруппе из 8 пациентов либо самую высокую дозу эксендина-(9-39), либо контрольный изотонический раствор натрия хлорида во время теста на толерантность к смешанной и к белковой пище.

Установлено, что эксендин-(9-39) снижает риск гипогликемии натощак на 76% в группе, получавшей среднюю дозу, и на 84% в группе, которой вводили самую высокую дозу. Введение эксендина-(9-39) во время белковой провокации привело к снижению вероятности развития гипогликемии на 82%. Группа со средней дозой также продемонстрировала повышение уровня глюкозы натощак на 20%, в то время как более высокая доза приводила к повышению уровня глюкозы на 28% после еды и на 30% — после белковой нагрузки. Предполагается, что влияние эксендина-(9-39) на уровень глюкозы в плазме крови натощак опосредовано подавлением секреции инсулина, а снижение гипогликемии, индуцированной приемом белковой пищи, может быть связано с повышением уровня глюкагона в плазме крови. Таким образом, ожидается сразу несколько механизмов влияния эксендина-(9-39) на уровень глюкозы в плазме крови.

По материалам www.medicalxpress.com