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Новости медицины и фармацииНовый метод визуализации проводящей системы сердца

Новый метод визуализации проводящей системы сердца

Опубликовано  01.06.2022

Во время кардиохирургических операций существует высокий риск повреждения проводящей системы сердца, поскольку на сегодня нет методов, позволяющих точно определить ее место расположения. При повреждении проводящей системы сердца развиваются различные блокады проведения импульса и нарушения сердечной сократимости. В некоторых случаях пациентам с повреждениями проводящей системы сердца требуется проведение дополнительных операций и установка кардиостимулятора.

Эрик Фейнс (Eric Feins), доктор медицинских наук, хирург отделения кардиохирургии Семейного кардиологического центра Бендерсона (Benderson Family Heart Center’s Department of Cardiac Surgery), рассказал, что при визуализации с помощью исследуемой методики было отмечено, что расположение проводящей системы сердца значительно отличается у разных больных. Определение точной топографии расположения проводящей системы сердца потенциально повысит эффективность кардиохирургического лечения при врожденных пороках сердца.

Кардиологи Элизабет ДеВитт (Elizabeth DeWitt), доктор медицины, и Эдвард О’Лири (Edward O’Leary) подчеркнули, что предотвращение блокады проведения по проводящей системе сердца вследствие ее послеоперационных рубцовых изменений позволит избежать имплантации кардиостимулятора значительному количеству пациентов. Это важно, поскольку у таких больных потребность в кардиостимуляторе является пожизненной и приводит к высокому риску различных осложнений.

Еще в 1970-х годах были предприняты первые попытки картировать проводящую систему сердца с помощью электрофизиологических методов. Однако они не получили распространения в практической медицине.

Исследователи для определения расположения проводящей системы сердца применили катетер с функцией сетчатого картирования, который используется электрофизиологами в терапии пациентов с аритмией. Этот катетер позволяет идентифицировать электрические импульсы, генерируемые проводящей системой сердца, и по ним идентифицировать ее расположение.

За последние 2 года при помощи данной методики было проведено более 150 операций в Бостонской детской больнице (Boston Children’s Hospital). У 14% пациентов с врожденными пороками сердца, которым было проведено кардиохирургическое лечение, развивается блокада сердца. При этом только у 3% детей, у которых определяли расположение проводящей системы сердца посредством исследуемой методики, после проведения оперативного лечения развилась блокада сердца.

Исследователи представят результаты исследования на ежегодном собрании Американской ассоциации торакальной хирургии (American Association for Thoracic Surgery).

В сотрудничестве с инженерами Ноа Шульц (Noah Schulz) и Эмили Эйкхофф (Emily Eickhoff) исследователи создают 3D-модели сердца и проводящей системы сердца каждого пациента с врожденным пороком сердца, принявшего участие в исследовании. Они планируют создать цифровую библиотеку, чтобы клиницисты получили возможность анализировать влияние особенностей анатомического строения сердца на расположение в нем проводящей системы сердца.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  01.06.2022

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