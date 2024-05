Новые варианты вируса: пояснения ECDC и эффективность вакцины

Люди во всей Англии и большей части Шотландии теперь должны оставаться дома, за исключением нескольких разрешенных причин, поскольку в обеих странах начинаются новые ограничения. Количество случаев заболевания увеличивается почти повсюду, в большей части страны из-за нового более заразного варианта, отмечено в правительственном сообщении от 4 января. О том, что трансмиссивность нового варианта повышена на 50–70%, сообщают как о доказанном факте. «Это произошло после того, как Великобритания сообщила о рекордных 58 784 случаях заболевания 4 января, а также о еще 407 летальных исходах в течение 28 дней после положительного теста», — сообщает «BBC». Объявляя о новом локдауне, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что больницы находятся под «большим давлением со стороны COVID, чем когда-либо с начала пандемии». Объявленные меры, включающие закрытие школ, будут пересмотрены 15 февраля в Англии и в конце января в Шотландии. Исключениями из правила «оставайся дома» считаются основные медицинские нужды, покупка продуктов питания, физические упражнения и работа, которая не может быть выполнена удаленно. По словам премьера, всем жителям домов престарелых и их опекунам, лицам в возрасте 70 лет и старше, всем работникам здравоохранения и социальной помощи, а также наиболее уязвимым в клиническом плане людям будет предложена одна доза вакцины к середине февраля.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC) в оценке риска от 29 ноября* подтверждает, что рост заболеваемости в Великобритании связан с новым вариантом SARS-CoV-2 — VOC 202012/01. Хотя о нем сообщили в начале декабря, ретроспективно установлено, что первые случаи возникли еще в конце сентября. С 26 декабря несколько случаев VOC 202012/01 также было зарегистрировано в других странах ЕС/ЕЭЗ и по всему миру. В дополнение к VOC 202012/01, Южная Африка сообщила еще об одном варианте SARS-CoV-2, обозначенном как 501.V2, сейчас это доминирующая форма вируса в стране. Предварительные результаты показывают, что этот вариант также может обладать повышенной трансмиссивностью. Однако, как и в случае с VOC 202012/01, на данном этапе нет доказательств того, что 501.V2 ассоциируется с более тяжелым течением инфекции. 22 декабря 2020 г. два географически разных случая этого нового варианта 501.V2 были выявлены в Великобритании и еще один — в Финляндии.

По данным ECDC, вероятность дальнейшего распространения SARS-CoV-2 VOC 202012/01 и 501.V2 в Европе высока. Хотя нет информации о том, что инфекции, вызванные этими штаммами, имеют более тяжелое течение, ECDC оценивает общий риск COVID-19 от дальнейшего распространения SARS-CoV-2 VOC 202012/01 и 501.V2 как высокий, как и риск повышенного давления и воздействия на системы здравоохранения.

Еще не продемонстрировано с полной уверенностью, что одобренная вакцина BNT16b2 (Comirnaty) сохраняет высокую эффективность вакцинации в отношении защиты от новых вариантов вируса SARS-CoV-2, ее разработчик — компания «Biontech» уже работает над этим. Как отметила Аннетт Фогель (Annette Vogel), директор по вакцинам против инфекционных заболеваний компании, «маловероятно, что эффективность нашей вакцины будет снижена при новом варианте».

По материалам gov.uk; bbc.com; deutsche-apotheker-zeitung.de

