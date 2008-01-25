Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНовые рекомендации: улучшение диагностики и лечения криптококкоза

Новые рекомендации: улучшение диагностики и лечения криптококкоза

Опубликовано  19.02.2024

Группа международных экспертов-микологов под руководством профессора доктора Оливера А. Корнели (Oliver A. Cornely) из Кельнского университета (University of Cologne), Германия, совместно разработала руководство по диагностике и лечению криптококкоза, целью которого является улучшение контроля инфекции и, таким образом, повышение выживаемости пациентов. Криптококкоз — это грибковая инфекция, поражающая преимущественно легкие, которая может привести к развитию менингита.

Статья «Глобальное руководство по диагностике и лечению криптококкоза» («Global guideline for the diagnosis and management of cryptococcosis») опубликована в журнале «The Lancet Infectioushoods».

Криптококкоз, особенно криптококковый менингит, как наиболее летальная форма сопряжен с повышенным риском смерти у больных. Это одна из наиболее распространенных инвазивных грибковых инфекций в мире, представляющая серьезную угрозу, особенно для лиц с иммунодефицитом.

Так, ежегодно во всем мире у лиц с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) диагностируют около миллиона случаев криптококкового менингоэнцефалита и более 600 000 летальных исходов. Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или органов, также подвергаются повышенному риску заражения. Криптококкоз передается при вдыхании спор из почвы. В дальнейшем происходит гематогенная диссеминация возбудителя. Патология наиболее часто поражает легкие, головной мозг, кожу и кости.

О.А. Корнели, сотрудник I отделения внутренней медицины Университетской больницы Кельна (University Hospital Cologne) и директор Института трансляционных исследований Кластера передового опыта CECAD в области исследований старения Кельнского университета (Institute of Translational Research at the University of Cologne’s CECAD Cluster of Excellence for Aging Research), объяснил, что инвазивные грибковые инфекции часто трудно идентифицировать в повседневной работе в клиниках, потому что их диагностируют очень редко. Однако для пациентов из группы риска особенно важно получить быстрое и правильное лечение. Ученый подчеркнул необходимость не забывать, что условия для распознавания инфекции на ранней стадии не везде одинаково хороши в мире и ресурсы порой очень ограничены. В рамках Глобальной программы разработки рекомендаций эксперты хотели бы внести свой вклад в улучшение этой ситуации.

Руководство по криптококкозу разработано с целью улучшения терапии с инвазивными грибковыми инфекциями. Оно содержит практические рекомендации, направленные на улучшение клинических подходов, диагностики, ведения и последующего ухода на благо пациентов.

Проект был реализован микологическими обществами: Европейской конфедерации медицинской микологии (European Confederation of Medical Mycology — ECMM) и Международного общества микологии человека и животных (International Society for Human and Animal Mycology — ISHAM) в сотрудничестве с Американским обществом микробиологии (American Society for Microbiology — ASM).

О.А. Корнели отметил, что более 70 других международных специализированных учреждений были вовлечены в разработку этого нового руководства. Авторы из 22 стран внесли свой вклад в создание этого руководства. За проект отвечали доктор Кристина Чанг (Christina Chang) из Университета Монаш (Monash University) в Мельбурне, Австралия, и профессор доктор Джон Роберт Перфект (John Robert Perfect) из Университета Дьюка (Duke University) в Дареме, США.

Инвазивные грибковые инфекции требуют неотложной помощи: жизнь пациентов зависит от быстрого выявления и своевременного лечения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  19.02.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости