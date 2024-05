Новые рекомендации: улучшение диагностики и лечения криптококкоза

Группа международных экспертов-микологов под руководством профессора доктора Оливера А. Корнели (Oliver A. Cornely) из Кельнского университета (University of Cologne), Германия, совместно разработала руководство по диагностике и лечению криптококкоза, целью которого является улучшение контроля инфекции и, таким образом, повышение выживаемости пациентов. Криптококкоз — это грибковая инфекция, поражающая преимущественно легкие, которая может привести к развитию менингита.

Статья «Глобальное руководство по диагностике и лечению криптококкоза» («Global guideline for the diagnosis and management of cryptococcosis») опубликована в журнале «The Lancet Infectioushoods».

Криптококкоз, особенно криптококковый менингит, как наиболее летальная форма сопряжен с повышенным риском смерти у больных. Это одна из наиболее распространенных инвазивных грибковых инфекций в мире, представляющая серьезную угрозу, особенно для лиц с иммунодефицитом.

Так, ежегодно во всем мире у лиц с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) диагностируют около миллиона случаев криптококкового менингоэнцефалита и более 600 000 летальных исходов. Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или органов, также подвергаются повышенному риску заражения. Криптококкоз передается при вдыхании спор из почвы. В дальнейшем происходит гематогенная диссеминация возбудителя. Патология наиболее часто поражает легкие, головной мозг, кожу и кости.

О.А. Корнели, сотрудник I отделения внутренней медицины Университетской больницы Кельна (University Hospital Cologne) и директор Института трансляционных исследований Кластера передового опыта CECAD в области исследований старения Кельнского университета (Institute of Translational Research at the University of Cologne’s CECAD Cluster of Excellence for Aging Research), объяснил, что инвазивные грибковые инфекции часто трудно идентифицировать в повседневной работе в клиниках, потому что их диагностируют очень редко. Однако для пациентов из группы риска особенно важно получить быстрое и правильное лечение. Ученый подчеркнул необходимость не забывать, что условия для распознавания инфекции на ранней стадии не везде одинаково хороши в мире и ресурсы порой очень ограничены. В рамках Глобальной программы разработки рекомендаций эксперты хотели бы внести свой вклад в улучшение этой ситуации.

Руководство по криптококкозу разработано с целью улучшения терапии с инвазивными грибковыми инфекциями. Оно содержит практические рекомендации, направленные на улучшение клинических подходов, диагностики, ведения и последующего ухода на благо пациентов.

Проект был реализован микологическими обществами: Европейской конфедерации медицинской микологии (European Confederation of Medical Mycology — ECMM) и Международного общества микологии человека и животных (International Society for Human and Animal Mycology — ISHAM) в сотрудничестве с Американским обществом микробиологии (American Society for Microbiology — ASM).

О.А. Корнели отметил, что более 70 других международных специализированных учреждений были вовлечены в разработку этого нового руководства. Авторы из 22 стран внесли свой вклад в создание этого руководства. За проект отвечали доктор Кристина Чанг (Christina Chang) из Университета Монаш (Monash University) в Мельбурне, Австралия, и профессор доктор Джон Роберт Перфект (John Robert Perfect) из Университета Дьюка (Duke University) в Дареме, США.

Инвазивные грибковые инфекции требуют неотложной помощи: жизнь пациентов зависит от быстрого выявления и своевременного лечения.

