Новые рекомендации по анафилаксии: информация к размышлению

Опубликованы новые рекомендации по анафилаксии, разработанные Объединенной целевой группой по параметрам практики (Joint Task Force on Practice Parameters) и партнерством Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (American College of Allergy, Asthma & Immunology — ACAAI) и Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology — AAAAI).

Аллерголог доктор Джей Либерман (Jay Lieberman), сопредседатель рабочей группы и один из экспертов, работавших над рекомендациями, объяснил, что означают данные рекомендации для пациентов, переживших анафилаксию.

Он рассказал, что ранее всем пациентам, применившим автоинъектор эпинефрина, рекомендовали после применения немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. В новых рекомендациях пациентам с быстрым, полным и длительным ответом на применение эпинефрина не рекомендуется обращаться в это отделение. По мнению экспертов, обращаться туда следует в случае необходимости введения дополнительной дозы эпинефрина и/или другой медицинской помощи.

В рекомендациях указано, что пациенту следует обратиться в отделение неотложной помощи при отсутствии улучшения состояния после инъекции данного вещества.

Доктор Дж. Либерман подчеркнул, что нынешние рекомендации направлены на снятие препятствий для применения эпинефрина при анафилаксии.

Так, эксперты рекомендуют врачам консультировать пациентов по поводу применения эпинефрина и применять его при первых признаках подозрения на анафилаксию.

В то же время, не рекомендуется применять эпинефрин после контакта с известным аллергеном при отсутствии симптомов анафилаксии.

Рекомендации также включают раздел об особенностях проявления и лечения анафилаксии у детей.

Важно помнить, что эпинефрин является препаратом первой линии при анафилаксии, а автоинъекторы эпинефрина позволяют пациентам вводить данный препарат самостоятельно для неотложной помощи за пределами медицинских учреждений.

При принятии решения о введении эпинефрина также следует учитывать факторы риска развития тяжелой анафилаксии у пациента.

Такими факторами являются:

анамнез системной аллергической реакции или анафилаксии на пищевой аллерген.

Частый контакт с аллергенами в результате профессиональной деятельности или других видов деятельности — аллергия на яд, латекс и лекарственные средства.

Предыдущая системная аллергическая реакция на иммунотерапию аллергенами или ядом.

Аллергия на яд пчелы.

Пожилой возраст.

Сопутствующее заболевание сердца.

Анафилаксия, вызванная ядом, резистентная к иммунотерапии.

Анафилаксия, вызванная физической нагрузкой.

Холодовая крапивница.

Существует множество различных автоинъекторов эпинефрина, которые можно носить с собой для оказания неотложной помощи.

Важно сообщить о рекомендованной аллергологом первой помощи при анафилаксии членам семьи пациента, лицам, осуществляющим уход, учителям ребенка в школе.

