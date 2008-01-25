Новые научно обоснованные рекомендации по лечению бляшечного псориаза
В настоящее время Альянс таргетной терапии (Targeted Therapies Alliance) предоставляет ряд научно обоснованных советов и рекомендаций, которые помогают дерматологам и их пациентам принимать совместные решения при лечении бляшечной формы псориаза.
По словам представителя NPS MedicineWise Джонатана Дартнелла (Jonathan Dartnell), псориаз с бляшками является распространенным системным воспалительным заболеванием, которое в основном поражает кожу.
Хотя это состояние в настоящее время не поддается лечению, его течение можно хорошо контролировать. Именно поэтому пациентам с бляшечным псориазом требуется поддержка, благодаря которой они лучше понимают суть своего заболевания и придерживаются назначенных схем лечения.
Рекомендации по лечению бляшечного псориаза были созданы при тесном сотрудничестве членов Альянса таргетной терапии с Австралийско-азиатским колледжем дерматологов (Australasian College of Dermatologists) и Австралийской ассоциацией псориаза (Psoriasis Australia).
Дж. Дартнелл сообщает, что эти рекомендации охватывают препараты топической и системной терапии, фототерапию. Новые рекомендации включают:
- информационный бюллетень, в котором представлен обзор вариантов местного лечения (например кремы и мази) и вопросы, которые пациент может задать своему врачу для лучшего понимания выбранной схемы лечения;
- советы по принятию решения. Они помогают пациентам обсудить со своим врачом варианты лечения, если топических средств недостаточно;
- план действий, информацию для развенчания некоторых мифов и советы по низкодозовой терапии метотрексатом.
Новые рекомендации по дерматологии являются частью более широкой трехлетней программы. Цель этой программы — обеспечение наилучших медицинских и экономических результатов от применения биологических и других специализированных препаратов. Они дополняют уже существующие рекомендации Альянса таргетной терапии, ориентированные на лечение пациентов с гастроэнтерологическими и ревматологическими заболеваниями.
По материалам www.news-medical.net/news
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