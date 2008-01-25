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Новости медицины и фармацииНовые данные о неконтролируемом воспалении у пациентов с COVID-19

Новые данные о неконтролируемом воспалении у пациентов с COVID-19

Опубликовано  26.07.2021

В журнале «Circulation Research» недавно опубликованы результаты нового исследования. Оно посвящено изучению механизмов, по которым у пациентов с COVID-19 изменяется выработка защитных молекул, известных как специализированные про-разрешающие медиаторы (СПМ).

Результаты исследования демонстрируют, что лекарственные средства, которые повышают синтез СПМ, такие как дексаметазон или препараты на основе СПМ, могут играть ключевую роль в подавлении воспаления у этих пациентов.

В настоящее время мало известно о механизмах, которые приводят к неконтролируемому воспалению у пациентов с COVID-19.

В исследовании выявлена связь между снижением уровня СПМ в крови и нарушением реакции лейкоцитов у пациентов с более тяжелым течением болезни. Также установлено, что дексаметазон, первый препарат, одобренный для лечения пациентов с COVID-19, повышает уровень СПМ у пациентов. Кроме того, обработка лейкоцитов с помощью СПМ стимулировала их функцию и снизила экспрессию молекул, связанных с распространением воспаления. Понимание этих механизмов поможет найти новые пути к разработке методов лечения, ограничивающих тяжесть заболевания у пациентов с COVID-19.

В этом исследовании предлагается новое понимание нарушенных биологических процессов, которые обусловливают повышение тяжести заболевания у пациентов с COVID-19. Показано, что в ограничении воспаления у этой группы пациентов могут играть ключевую роль лекарственные средства, которые увеличивают выработку СПМ, такие как дексаметазон или препараты на основе СПМ.

Джесмонд Далли (Jesmond Dalli), профессор молекулярной фармакологии и директор отдела липидных медиаторов Лондонского университета королевы Марии (Lipid Mediator Unit Director at Queen Mary University of London), отмечает, что свойство дексаметазона повышать синтез СПМ, было неожиданным открытием. Это открытие предполагает, что СПМ может служить биомаркером для определения эффективности дексаметазона для подавления воспалительной реакции у пациентов с COVID-19. Еще одним важным открытием было то, что уровни СПМ в крови оставались измененными через несколько недель после исчезновения клинических симптомов.

В исследовании оценивали влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на иммунные реакции. При этом впервые изучали целесообразность использования СПМ для коррекции лейкоцитарных реакций. В литературе подробно освещена защитная роль этих молекул в ограничении воспаления как при вирусных, так и при бактериальных инфекциях. Предполагается, что СПМ и лекарственные средства на основе СПМ могут подавлять воспалительные реакции при инфекционных заболеваниях без нарушения способности иммунной системы противостоять вторгающемуся патогену.

Мауро Перретти (Mauro Perretti), декан по исследованиям Школы медицины и стоматологии (School of Medicine and Dentistry), сообщил, это исследование является прекрасным примером продуктивного партнерства между Госпиталем Св. Варфоломея (St Bartholomew’s Hospital, Barts), его Трастом Национальной системы здравоохранения (Barts NHS Trust), и Лондонской школой медицины при Королеве Мэри (London School of Medicine at Queen Mary) — партнерства, созданного в сложных условиях, но успешного благодаря энтузиазму ученых и практикующих врачей. В статье представлены фундаментальные данные о том, как пути разрешения патологического процесса влияют на течение коронавирусной болезни, открывая возможности для новых методов лечения и новых маркеров для прогнозирования результатов лечения пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  26.07.2021

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