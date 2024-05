Новое руководство по профилактике внутрибольничной пневмонии

Внутрибольничная пневмония является наиболее распространенным инфекционным заболеванием, развивающимся у пациентов, получающих стационарную медицинскую помощь.

В 2022 г. издано руководство «Стратегии предотвращения вентилятор-ассоциированной пневмонии, вентилятор-ассоциированных событий и внутрибольничной пневмонии, не связанной с искусственной вентиляцией легких, в больницах неотложной помощи: обновление 2022 г.» («Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia, Ventilator-Associated Events, and Nonventilator Hospital-Acquired Pneumonia in Acute-Care Hospitals: 2022 Update»).

В этом новом руководстве по профилактике внутрибольничной пневмонии выделены практические рекомендации по профилактике вентилятор-ассоциированной пневмонии (то есть пневмонии, развивающейся у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)), вентилятор-ассоциированных событий и внутрибольничной пневмонии без ИВЛ у взрослых, детей и новорожденных.

Ранее, в 2014 г., была опубликована предыдущая редакция руководства — Стратегии по предотвращению вентилятор-ассоциированной пневмонии в больницах неотложной помощи (Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute-Care Hospitals: 2014 Update). Впервые руководство было выпущено в 2008 г.

Новый экспертный документ разрабатывался Обществом медицинской эпидемиологии (Society for Healthcare Epidemiology — SHEA), Американским обществом инфекционных заболеваний (Infectious Diseases Society of America), Американской больничной ассоциацией (American Hospital Association), Ассоциацией профессионалов в области инфекционного контроля и эпидемиологии (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) и Совместной комиссией (The Joint Commission).

Доктор Майкл Кломпас (Michael Klompas), первый автор руководства, подчеркнул, что профилактика внутрибольничной пневмонии сложна. Этот диагноз не всегда верифицируется посредством рентгенологического исследования. Новое руководство включает наиболее эффективные меры профилактики развития осложнений у пациентов, как находящихся на ИВЛ, так и не находящихся.

Сегодня выделяют следующие основные методы профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии:

проведение интубации только по строгим показаниям;

минимизация седации пациентов;

пребывание пациентов на функциональных кроватях с приподнятым головным концом;

обеспечение ухода за полостью рта: ежедневная чистка зубов;

обеспечение раннего энтерального, а не парентерального питания;

обслуживание и дезинфекция вентиляционных контуров согласно инструкции к аппаратам.

Согласно руководству 2022 г. не рекомендуется:

применение хлоргексидина для ухода за полостью рта;

применение ультратонких полиуретановых манжет и конических манжет для эндотрахеальных трубок;

автоматизированный контроль давления в эндотрахеальной манжете;

частый контроль давления в эндотрахеальной манжете.

Для профилактики развития внутрибольничной пневмонии, не связанной с ИВЛ, рекомендуется проводить регулярный уход за полостью рта больных, терапию при дисфагии и комплексную профилактику вирусных инфекций.

По сравнению с изданием 2014 г. в руководство внесен ряд изменений:

включены рекомендации по оксигенотерапии с применением назальных канюль и неинвазивной вентиляции легких с положительным давлением в качестве методов, позволяющих избежать интубации, минимизировать продолжительность интубации и предотвратить повторную интубацию;

внесены изменения в рекомендации по применению лекарственных препаратов седативного действия;

эндотрахеальные трубки с дренажем подсвязочного секрета классифицируются как средства дополнительного ухода (в рекомендациях 2014 г. они классифицировались как средства, обязательные к применению у взрослых пациентов и детей старшего возраста);

внесена рекомендация по ежедневной чистке зубов пациентам;

добавлена рекомендация по применению кофеина при проведении экстубации у недоношенных новорожденных;

при наличии показаний рекомендуется проведение ранней трахеостомии;

пациентам с высоким риском аспирации рекомендуется проводить постпилорическое питание.

Руководство опубликовано в журнале «Infection Control and Hospital Epidemiology».

По материалам www.medicalxpress.com

www.cambridge.org